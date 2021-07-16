«Могилеоблавтотранс» планирует переход на “зеленый” транспорт

В Беларуси установлен план действий по выполнению мероприятий комплексной программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы, который, в частности, предполагает приобретение различных видов электромобилей.

Прорабатываются действия по реализации программы и в Могилеве, сообщили в Департаменте по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Республики Беларусь.

В 2020 году было проведено энергетическое обследование ОАО «Могилевоблавтотранс» — специалисты организации-энергоаудитора, в частности, рассчитали, что фактическая экономия электроэнергии при внедрении электробуса составляет порядка 14%.

В процессе аудита было также рассмотрено внедрение автономного хода у троллейбусов с электронной системой управления. Предлагалось троллейбус с транзисторной системой управления оснастить литий-ионным аккумулятором (ЛИА) с целью обеспечения установкой автономного хода. Подсчитано, что троллейбус с ЛИА может экономить дополнительно 0,6 кВтч на 1 км пробега.

Конечно, приобретение электробуса, обслуживание зарядных станций обойдутся предприятию недешево. Однако переход на экологичный, экономичный и удобный вид транспорта — требование времени, и энергоаудиторы выразили надежду на поэтапную замену старого парка машин на новый.

по материалам mogilevnews