Живые истории: Мое участие в чужом счастье

Дело было так. Мы с мужем и детьми жили в то время в общежитии. Как-то вечером к нам заглянул одноклассник супруга, с которым они давно не виделись. По делам мне понадобилось выйти в коридор. А тут как раз с работы вернулась соседка. Поздоровались. Я и предлагаю: «Пойдем к нам, поужинаем, с парнем тебя познакомлю». Она, правда, немного помялась, мол, устала, но все же через полчаса «заглянула на огонек». Перекусили мы, почаевничали, как водится, поболтали о том о сем малозначительном, похохотали. Тут приятельница наша засобиралась. Смотрю, Сашин друг тоже на стуле заегозил. Ну, думаю… И точно! Отзывает меня в сторонку и спрашивает: «В каком блоке, говоришь, Алла живет?» Конечно, для приличия еще минут 10-15 у нас потусил, чтоб не так все белыми нитками было шито (хотя я маету очень хорошо подметила), да и заторопился домой. А на следующий день узнаю. Оказывается, все верно я заподозрила: от нас Андрей прямой наводкой направился в соседний блок. Причем молодые люди просидели на маленькой Аллиной кухоньке всю ночь. На тот момент наша приятельница развелась, а от прежнего брака у нее были сын и дочь. У друга же моего мужа личная жизнь пока не сложилась: предыдущие отношения к серьезному жизненному шагу не привели. Словом, свободный как ветер молодой мужчина, готовый к новому лямуру. Разумеется, будучи человеком здравомыслящим, Алла восприняла энтузиазм парня и его инициативу лишь как желание закрутить кратковременную интрижку без всяких обязательств. Естественно, как любую нормальную и серьезную женщину, такой ход событий ее совершенно не устраивал: хотела чего-то настоящего и стабильного. Всю бессонную ночь это она и пыталась донести до неожиданно появившегося воздыхателя. К тому же прекрасно понимала, что дети – немалое препятствие и сложность: не коты или хомячки, требующие лишь кормления. Итогом «выяснения отношений» стало решение все обдумать основательно, а потом уже предпринимать какие-либо действия.

Не знаю, какие мысли и чувства терзали парня после этого разговора, сколько за и против митусилось у него в голове, какие картины будущего проносились перед глазами. Думаю, семидневка выдалась непростая. Но через неделю Андрюха появился у нас в костюме. На этот раз «приличие» его общения с нами не превысило 30 минут, и я была «послана» за Аллой. После чайной церемонии молодые люди скрылись за дверями соседнего блока…

С этого дня ребята больше не расставались. Теперь уже отпала надобность в нашем блоке в качестве «перевалочного пункта»: Андрей перевез к Алле свой скарб и поселился у нее. Мы стали соседями и часто были приглашаемы на чай к ним.

Вот такая история сватовства. Скажете, все очевидно? Вовсе нет. Почему именно в тот момент, когда возвращалась Алла, я вышла в коридор? Почему именно эта соседка, а не какая-то другая встретилась на моем пути? Почему она, несмотря на усталость, согласилась и пришла? Почему я ляпнула, что буду ее с кем-то знакомить (кстати, еще и сказала, что хороший холостой парень)? Вообще, почему в тот вечер у меня было настроение приглашать на ужин с чаем кого бы то ни было? Стечение обстоятельств? Конечно! Но не подскажете: все само собой сложилось или кто-то эти обстоятельства «стек»? То-то и оно!

Но вам, наверное, интересно, каково было дальнейшее жизнедвижение этой пары, создать которую меня направил чей-то указующий перст? Что ж, охотно расскажу. Из выше изложенного нетрудно догадаться, что следующим шагом стало бракосочетание. Правда, хотя беседы по этому поводу всплывали с завидной регулярностью, взрослые люди вовсе не торопились к «штампу». Ускорила процесс «бдитель нравственности» – заведующий общежитием, которая не хотела смиряться с тем, что во вверенном ей хозяйстве проживает посторонний, не приходящийся родственником жилице. Успокоилась бедная «облико морале», лишь когда увидела соответствующие записи в паспортах только что испеченных молодоженов. В отличие от общежитского начальника Аллиных детей нюансы вроде официально или в гражданском браке мало беспокоили: нового папу они приняли доброжелательно и даже совершенно легко стали его так и величать. А как же иначе обращаться к человеку, который и делами интересуется, и воспитательным процессом занимается, и материально во всем участвует? К слову сказать, с отцом биологическим никакого разрыва в отношениях не случилось: общаются по сей день, помогают чем могут…

Через два года, хочется сказать, как в известном фильме, «у Новосельцевых было уже три мальчика». Разница от киноклассики в том, что пара потрудилась «ювелирно» – в семье появилась еще одна дочь. Кстати, по этому поводу между супругами возникло разногласие. Андрей предрекал рождение сына. Даже имя выбрал – хотел назвать в честь близкого друга Александром. Причем считал себя по части предсказаний гуру: многим приятелям и знакомым верно определил пол детей. Алла же была уверена, что в семье появится еще одна дочь. Когда счастливо завершившиеся роды подтвердили правильность маминой интуиции, Андрею ничего другого не оставалось, как смириться с подколкой жены: «Надо же! Всем угадал, а на собственной жене прокололся!» Хорошо хоть, что и девочек Сашами называют: не пришлось придумывать другое имя. Друг же стал крестным отцом маленькой тезки.

Когда я поинтересовалась у Андрюхи, не было ли за 19 совместных лет поводов для разбеганий и как он охарактеризует свою семейную жизнь, услышала следующее: «Да буквально три месяца назад у меня было такое желание! Причина? – «Кони в яблоках, кони серые», потому что скверный, гадкий, противный, мерзкий характер! Поверь, только Алла могла выдержать!!! Жена у меня – ангел! Я нисколько не преувеличиваю.

Она у меня красивая, нежная, ласковая, заботливая, верная, трудолюбивая и любимая!

К тому же она настоящий дипломат: всегда тактично и аккуратно умудряется сглаживать острые углы и избегать недопонимания. Я очень рад, что семья у нас большая. Правда, признаюсь, мечтал о еще большей, да жена воспротивилась. А будь у меня возможность вернуться в прошлое, ничего бы не менял»…

А вот Аллины комплименты супругу:

«Муж – моя песня, моя любовь, мое счастье, цель моей жизни, мой кислород, продолжение меня…

Очень рада, что судьба свела меня именно с ним! Когда только начали жить вместе, посмотрю, бывает, на него и думаю: «Хоть бы годок еще так пожить!» Я благодаря ему почувствовала, как можно счастливо жить! А сейчас… 20 лет пролетели, как один миг. Кажется, уже два десятка вместе, а все мало и мало… Менять в жизни ничего бы не стала. С первым мужем мы, как говорят, не сошлись характерами. Но эту жизненную ситуацию следовало пройти, иначе я не оценила бы Андрея, не познав плохое, не ощутила бы как следует хорошее. Возможно, вообще бы не обратила внимания и прошла мимо собственного счастья: я в юности была девушка крутая, даже в сторону простых и ничем внешне не примечательных ребят не поглядывала. Теперь же понимаю: никто другой мне и не нужен был. Я в Андрея вцепилась и мечтаю лишь об одном – пожить вместе как можно дольше! Надеюсь, эта наша мечта совпадает. Во всяком случае, я точно знаю, что дорога ему, что он боится меня потерять. Как-то, примерно через год совместной жизни, решила я подшутить над супругом, вспомнив по дороге к банкомату популярную тогда рекламу о цветах, и говорю: «Я нашла мужчину своей мечты!» Надо было видеть, что с ним сделалось! Остановился, растерялся, начал метаться из стороны в сторону, пробубнил пожелание мне счастья и попытался уже бежать от меня. Пришлось принимать экстренные меры по успокоению внезапно расшатавшейся мужниной нервной системы. А заодно и запомнить на будущее: такие шутки с моим супругом неуместны! Что касается количества детей в семье, трое – предостаточно! Вырастить и обеспечить каждого – титанический труд. Словом, все сложилось, как должно было. Конечно, как любым нормальным людям, нам от жизни хочется многого. Но мы смиряемся с малым, что дает нам Господь».

Сейчас у старших детей свои семьи. Сын – счастливый отец двух дочурок. Дочь буквально два месяца назад стала дважды мамой – родила второго сыночка. То есть Алла с Андреем уже «многовнучные» бабушка и дедушка. Младшей дочери пока думать о создании семьи рано. Но если и она «подбросит» парочку внучат, ее родителей (разумеется, если когда-нибудь появится такой государственный способ награждения) смело можно будет представить к орденам «Бабушка-героиня» и «Дедушка-герой»! Ну или хотя бы к медалям…