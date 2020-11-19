«Мое лекарство – это общение». Бобруйчанка Евгения Блувол о работе в военном госпитале, коллекции шляпок и коронном блюде тейглах

О работе санитаркой

Я родом из города Рославля Смоленской области. Выросла в русской среде. Еврейская культура у нас была тогда не развита. Мои родители были светские люди. Когда началась Великая Отечественная война, мне было 14 лет. Наша семья ­уехала в эвакуацию. После освобождения Смоленщины мы вернулись, но стали жить в деревне Козловка, потому что фашисты расстреляли мою бабушку и сожгли дом. В 17 лет я пошла работать санитаркой в военный госпиталь вместе с двоюродной сест­рой и тетей. Туда привозили раненых, за которыми я ухаживала, помогая снова встать в строй. Многие не верили, что я санитарка, принимая меня за медработника. Один раз нужно было ампутировать руку бойцу, и врач мне говорит: «Женя, подер­жите руку?» Я жутко испугалась и объяснила, что всего лишь обыкновенная санитарка, а он не мог в это поверить. Проработала там несколько месяцев, затем госпиталь должен был ехать в Польшу. Поскольку я была на хорошем счету, начальник госпиталя предложил поехать туда. Но мне хотелось учиться, я ведь окончила к тому времени всего семь классов, и осталась. В 20 лет окончила 10-летку и поступила в юридический институт в Минске, где познакомилась с будущим мужем – Михаилом Блуволом. Поженились мы, когда я училась на втором курсе.

Знакомство с еврейской культурой

В Беларуси я живу с 1947 года. Именно в Бобруйске я впервые услышала еврейскую речь (муж был родом отсюда) и, помню, очень удивилась. Для меня это было диковинкой. Но именно здесь началось мое знакомство с еврейской культурой. Свекор Владимир Семенович был верующим человеком, у него хранились предметы религиозного культа, а у свекрови была кошерная посуда, которой она пользовалась на еврейскую Пасху: столовые приборы, кастрюльки. Уже более глубоко национальную культуру стала изучать в Хэседе, в общине. У нас была преподавательница истории, Римма Галынская, которая рассказывала о традициях. Слушали мы ее с большим удовольствием.

Хор доярок

В конце 1950-х – начале 1960-х годов я руководила хором доярок колхоза имени А. Пушкина в Воротыни, благодаря которому получила правительственную награду. Муж тогда преподавал немецкий язык в Воротынской школе Бобруйского района, а я работала заведующим сельским клубом. Мой хор выступал по всей Беларуси. Участницы пели акапельно. Я говорила дояркам: «Вот увидите, вы доедете и до Москвы». И они доехали: выступали в городке космонавтов, на ВДНХ. Министр культуры Екатерина Фурцева подарила им магнитофон. Когда меня наградили Почетной грамотой Верховного совета БССР, я получила премию в 20 рублей. Купила материал, а мой свекор сшил мне жакет.

О любви к нарядам

Я очень люблю шляпы. Без них не обходится ни один мой выход в свет. В моей коллекции более полусотни головных уборов: меховых, вязаных, вышитых бисером и многих других. Первую шляпу мне купил муж, когда я училась не первом курсе университета. Мои родители присылали тогда 50 рублей, а родители Михаила – 300. И он мне уже тогда помогал материально. Свекор был знаменитым бобруйским портным, у которого шили наряды местные модницы. Однажды он сшил мне бардовое пальто из сукна с воротником из норки. Когда я была в Ленинграде, меня останавливали люди и спрашивали, где я такое взяла.

Что дает стимул?

Я живу по такому принципу: если нет проблемы, ее нужно придумать, а затем преодолеть. Год лежала прикованной к постели – был перелом шейки бедра. Встать на ноги помогли жизнелюбие, уход патронажных работников и внимание друзей. Я очень люблю общение, люб­лю людей. Это мое лекарство. По жизни увлекаюсь поэзией, искусством. До болезни я постоянно ходила в библио­теки, театр, на выставки.

Сладости для радости

А еще я обожаю готовить, заниматься выпечкой. Мое коронное блюдо – тейглах (шарики в меду). Это традиционное еврейское угощение. Мой племянник и его дети очень любят эти сладости. Я на протяжении 20 лет посылала в Канаду, где они живут, свои изделия. Каждый раз, когда они получали посылку со сладостями, для них это был настоящий праздник. И я хочу поделиться рецептом тейглах с читателями. Пускай жизнь у них будет сладкой.

Ингредиенты:

Тесто:

– 3 яйца

– 3 ст. л. растительного масла

– 3 ст. л. сахара

– 1 ст. л. водки

– стакан муки (варьируется в зависимости от количества используемых яиц)

– сода — 1/3 ч. л.

– уксус или лимонный сок для гашения соды — 1/3 ч. л.

Сироп

– полстакана меда

– 2 ст. л. сахара.

– измельченные грецкие орехи.

Для посыпки:

– мак

Приготовление: В отдельной посуде смешать яйца с солью. Соду погасить уксусом или соком лимона, добавить к яйцам, хорошо размешать. Всыпать муку, замесить эластичное тесто, которое должно получиться слегка тугое. Накрыть его пленкой и дать отдохнуть 10 минут. Затем еще раз хорошо вымесить. Разрезать на части. Скатать жгутики толщиной 0,7 мм, порезать их на кусочки по 0,5-0,7 мм. По желанию можно скатать шарики, которые раскладываются на небольшом расстоянии на противень. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 0С 5-7 минут в зависимости от особенностей духовки. Затем взять мед и добавить сахар. Поставить на огонь, и когда эти ингредиенты растворятся, всыпать в сироп изделия. Постоянно помешивая, довести до сос­тояния, когда на тейглах станут образовываться ниточки из меда. Добавить в сироп грецкие орехи. Затем подготовить доску и рядом воду в мисочке. Смочить доску водой и выложить на нее сладос­ти. Мокрой ложкой уложить тейглах на толщину 1,5-2 см, посыпать маком и дать хорошо остыть. Порезать на кусочки. Приятного аппетита.