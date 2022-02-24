Модный показ проведет в воскресенье для бобруйчан Дом обуви

27 февраля пройдет настоящий модный показ в Торговом центре на Горького.

В программе: показ моделей одежды, актуальных в 2022 году, дефиле, работа стилистов, визажистов, мастеров парикмахерского искусства, фотозона, розыгрыш призов и подарков.

Начало в 15.00. Адрес: ул.Горького, 41.

Подробности мероприятия размещены в инстаграме na_gorkogo