Модный показ проведет в воскресенье для бобруйчан Дом обуви
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27 февраля пройдет настоящий модный показ в Торговом центре на Горького.
В программе: показ моделей одежды, актуальных в 2022 году, дефиле, работа стилистов, визажистов, мастеров парикмахерского искусства, фотозона, розыгрыш призов и подарков.
Начало в 15.00. Адрес: ул.Горького, 41.
Подробности мероприятия размещены в инстаграме na_gorkogo
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