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Модный показ проведет в воскресенье для бобруйчан Дом обуви

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Модный показ проведет в воскресенье для бобруйчан Дом обуви

27 февраля пройдет настоящий модный показ в  Торговом центре на Горького.

В программе: показ моделей одежды, актуальных в 2022 году, дефиле, работа стилистов, визажистов, мастеров парикмахерского искусства, фотозона, розыгрыш призов и подарков.

Начало в 15.00. Адрес: ул.Горького, 41.

Подробности мероприятия размещены в инстаграме na_gorkogo

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