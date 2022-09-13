Моченые яблоки, маринованный чеснок и корейская морковка: в Кировском райпо делают соленья на зиму

Квасильно-засолочный участок Бобруйского обособленного структурного подразделения Кировского райпо заготавливает около 200 т засолочной продукции в год и полностью закрывает потребность в ней всего региона. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель председателя правления по заготовкам и промышленности Кировского районного потребительского общества Николай Ермаков.

На квасильно-засолочном участке в этом году планируют заготовить около 20 т моченых яблок сортов "Антоновка" и "Имрус". Этот вид продукции реализуется в торговой сети потребительской кооперации Могилевской области. Например, в прошлом году было продано около 16 т продукции. Активно покупают моченые яблоки для розничной торговли индивидуальные предприниматели, также фрукты пользуются популярностью у покупателей на сельскохозяйственных ярмарках.

Квашеной капусты в этом году заготовят не менее прошлогоднего уровня - около 60 т. Ее делают по традиционному старинному рецепту без добавок и консервантов - натуральный продукт. Для начала капусту измельчают, затем мнут и ставят под пресс: 4-5 дней - и получается хрустящее и ароматное блюдо, спрос на которое год от года не снижается. Еще одно любимое многими соленье - бочковые огурцы, которых в этом году заготовят не менее 70 т. Планируется, что более половины этого объема уйдет на российский рынок. Так, в прошлом году на экспорт продано почти 43 т.

На квасильно-засолочном участке уже заготовили 12 т томатов и 1 т маринованного чеснока, объем которого по сравнению с прошлым годом увеличен в два раза. Помимо традиционных продуктов квашения и засолки, в этом году сделали пробные партии моркови по-корейски и пикантной свеклы. В райпо уверены, что эта продукция также будет востребована на потребительском рынке.

Кооператоры используют для своей продукции различную тару - от 500 мл до 5 л. По сравнению с прошлым годом цены на соленья остались практически на том же уровне - немного подросли в стоимости только соленые огурцы.