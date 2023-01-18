Мобильные пункты обогрева развернет Красный Крест в местах крещенских купаний Бобруйска

Могилевская областная организация Красного Креста развернет 18 и 19 января в местах крещенских купаний мобильные пункты обогрева. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель региональной организации Андрей Мартыновский.

"На открытых водоемах региона, где организовано крещенское купание, будут дежурить наши волонтеры - раздавать горячий чай, при необходимости быть готовыми к оказанию первой медицинской помощи, - подчеркнул Андрей Мартыновский. - На некоторых объектах появятся мобильные пункты обогрева. К примеру, в Могилеве они разместятся в месте купания на Печерском озере, куда из года в год на праздник приходят около 2 тыс. человек. Здесь установят две палатки с тепловыми пушками, чтобы люди смогли побыть в тепле и избежать переохлаждения".

По словам председателя областной организации, такая работа на праздник Крещения проводится ежегодно и люди с благодарностью принимают эту помощь и внимание. "Зима - особое время, так как волонтеры Красного Креста мобилизуют свои силы при наступлении холодов, - подчеркнул Андрей Мартыновский. - При 15 градусах мороза и ниже мы устанавливаем в местах массового нахождения людей (например, вблизи остановок) пункты обогрева, раздаем горячий чай, организуем дежурство по оказанию первой помощи. Отдельное внимание в этот период уделяем автолюбителям, которые находятся на трассах".

В этом году в Могилевской области купание на Крещение будет организовано в 33 специально оборудованных местах. Окунуться в крещенскую воду смогут жители всех районов области, а также Могилева и Бобруйска. Места будут организованы как на открытых водоемах на базе спасательных станций, так и в специально оборудованных купелях. По информации МЧС, в Могилеве верующие смогут окунуться на Печерском озере и Гребеневском водохранилище (Святое озеро). Жители Могилевского района - в купели в агрогородках Полыковичи и Сухари, а также в деревне Дубинка.

Специалисты отмечают, что окунаться в прорубь нужно очень осторожно, так как контраст температур тела и холодной воды может стать причиной спазмов. Чтобы не подвергать свою жизнь опасности, работники МЧС и ОСВОДа призывают делать это в специально отведенных местах. Перед купанием ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Не рекомендуется окунаться в прорубь людям, имеющим тяжелые хронические заболевания, для которых опасна резкая температурная нагрузка. Нахождение в воде должно быть кратковременным: закаленному человеку лучше быть там не более 1 минуты, неподготовленному - не более 30 секунд. После погружения необходимо быстро растереться полотенцем, надеть сухую теплую одежду и по возможности выпить горячего чая.