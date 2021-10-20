Мобильные операторы разошлют смс с картой пунктов вакцинации от COVID-19

Мобильные операторы разошлют смс-сообщения с картой пунктов вакцинации от COVID-19, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проработали с сотовыми операторами (этот вопрос. - Прим. БЕЛТА), они разошлют смс-сообщения с этой картой. Любой гражданин сможет при наличии доступа в интернет со своего мобильного телефона зайти на эту карту на сайте Минздрава и посмотреть ближайший пункт вакцинации, время его работы", - сказала Елена Богдан.

Пункты вакцинации работают в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, здравпунктах предприятий, территориальных центрах социального обслуживания населения и в метро. В сельской местности работают мобильные бригады.

На сайте Минздрава размещена карта вакцинации. Белорусские граждане и гости страны могут выбрать ближайший пункт и пройти вакцинацию против инфекции COVID-19.