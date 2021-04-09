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Профилактика

Мобильном приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом»: беду легче предупредить

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Мобильном приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом»: беду легче предупредить

Давно известно – беду легче предупредить, чем иметь дело с ее последствиями. Самая распространенная беда апреля для спасателей – это выжигание сухой растительности и неосторожное сжигание мусора, которое нередко приводит к пожару.

Что делать, если стал очевидцем горящей травы, как правильно и осторожно развести костер, можно ли установить мангал на даче и чем опасно выжигание сухой растительности – все ответы и лайфхаки в мобильном приложении  «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

Также это хороший способ с помощью гаджета привлечь вашего ребенка к проблеме безопасного поведения. В разделе «проверь себя» познавательные тесты, которые будут полезны каждому. Скачивается бесплатно, устанавливается легко!

Узнать первым о погодных условиях и получить дельные советы по безопасности вам поможет сообщество в Viber МЧС Беларуси. Более 120 тысяч участников чата. Вооружайся и будь в безопасности!

Телефон МЧС – 112!

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