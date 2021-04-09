Мобильном приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом»: беду легче предупредить

Давно известно – беду легче предупредить, чем иметь дело с ее последствиями. Самая распространенная беда апреля для спасателей – это выжигание сухой растительности и неосторожное сжигание мусора, которое нередко приводит к пожару.

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