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Технологии

Мобильное приложение «Налог на профессиональный доход» доступно на сайте МНС

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Мобильное приложение «Налог на профессиональный доход» доступно на сайте МНС

Министерство по налогам и сборам информирует, что с 1 января 2023 года введен дополнительный особый режим налогообложения «Налог на профессиональный доход», для применения которого физическое лицо обязано использовать цифровую платформу – приложение «Налог на профессиональный доход» («Профдоход»). Скачать программное обеспечение МНС можно на любой гаджет, подключенный к интернету, в том числе и при помощи QR- кода.

- Физическое лицо, изъявившее желание перейти на применение налога на профессиональный доход, обязано до начала осуществления деятельности установить на свой смартфон или планшет мобильное приложение «Профдоход», либо воспользоваться Web-версией приложения; проинформировать налоговый орган через приложение «Профдоход» о применении налога на профессиональный доход, - напомнили в пресс-центре инспекции МНС РБ по Могилевской области.

С подробной информацией об использовании мобильного приложения «Профдоход» можно ознакомиться на сайте МНС в специально созданной и размещенной в разделе «Актуально» страничке «Налог на профессиональный доход» по ссылке.

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