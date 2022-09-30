Мобильное приложение «Мой город (Беларусь)» уже в Бобруйске

С 30.09.2022 для жителей и гостей города стало доступно бесплатное мобильное приложение «Мой город (Беларусь)» от Белтелеком.

После скачивания на смартфон появится удобный доступ почти ко всей местной инфраструктуре.

Здесь размещена информация о большинстве предприятий и организаций. Все они сгруппированы в отдельных тематических модулях: городская администрация, государственные организации, учреждения образования и здравоохранения, объекты торговли, культуры и досуга. При помощи онлайн-сервисов в режиме реального времени можно записаться на прием к руководителю организации, заказать товар или услугу, забронировать столик в ресторане или номер в гостинице, вызвать коммунальную службу и многое другое. Так же пользователи приложения всегда будут в курсе городских событий благодаря новостному разделу.

Ваше взаимодействие с городом станет легким и приятным - каждый человек сможет сам оценить удобство работы с городскими сервисами через свой смартфон: приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

bobruisk.by