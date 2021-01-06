Мобильное образовательное приложение для людей с ослабленным зрением разработали в Могилевской области. Называется оно «General hygiene» и помогает освоить учебные дисциплины посредством аудиокниг, что востребовано и среди людей, предпочитающих «учиться на ходу».

Разработчик приложения Вячеслав Афанасьев, Илья Завадский – тестировщик. Они оба из Могилевской области, а в настоящее время учатся в Витебском государственном медицинском университете.

Уникальность Android-приложения в том, что оно достаточно качественно преобразует текстовый файл в голосовой, в том числе специализированной литературы. Воспользоваться им можно с помощью смартфона с встроенной программой экранного доступа, которая позволяет управлять устройством с помощью голоса. Дополнительные плюсы – высокое качество звуковой дорожки (битрейт – 320 кбит/с), есть выбор голоса спикера.

Опробовано приложение среди студентов вуза, в котором парни учатся. Авторы его также принимали участие в конкурсе молодежных проектов «Yes, you» от Центра городских инициатив в Могилеве и стали его финалистами.

Установить приложение возможно по ссылке в Google Play Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.general_hygiene. Для того, чтобы необходимая Вам книга была доступна через приложение - заполните форму: https://clck.ru/SiHJP И авторы проекта свяжутся с Вами для получения подробной информации.