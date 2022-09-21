«Мобилизация — это не о нас, мы и так мобилизованы». Вольфович прокомментировал слухи о возможности мобилизации в Беларуси
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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович прокомментировал появляющиеся слухи о возможности мобилизации в Беларуси в связи с объявлением частичной мобилизации в России, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мобилизация - это не про нас, народ Беларуси и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории", - сказал Александр Вольфович, отвечая на вопросы журналистов после состоявшейся сегодня в Москве встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
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