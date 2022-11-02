МНС: транспортный налог предъявлен 1,8 млн граждан, уплачено уже 190 млн рублей

Взимание транспортного налога оказалось более действенным механизмом, чем уплата госпошлины при прохождении техосмотра и получении разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Такое мнение выразил Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам:

- Транспортный налог предъявлен 1,8 млн физических лиц в отношении 2,6 млн транспортных средств. Это гораздо более действенный механизм, чем тот, который действовал ранее, когда уплата госпошлины производилась при прохождении техосмотра и получении разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Практика взимания транспортного налога показывает, что граждане активно обращаются за процедурой прохождения технического осмотра и не менее активно оплачивают транспортный налог. По данным Белтехосмотра за 2020 год - последний, когда действовала госпошлина, - ее оплатили около 500 тысяч физических лиц. Транспортный налог же предъявлен 1,8 млн граждан. Госпошлину при прохождении техосмотра тогда выплатили на сумму порядка 100 млн рублей, а транспортного налога уже выплачено 190 млн рублей.

Таким образом, поступления выросли почти в два раза. Это при том, что транспортный налог не оплачивали те, у кого был пройден техосмотр, ему не подлежат транспортные средства, выпущенные до 1992 года, а главное, ставки транспортного налога ниже примерно на 30-50 процентов, чем ставки госпошлины. Так, на авто массой от полутора до двух тонн ставка госпошлины была 6 базовых величин -- в 2020 году 162 рубля. Транспортный налог же на автомобиль массой от 1,5 до 1,75 тонны составляет 81 рубль, а от 1,75 до 2 тонн – 102 рубля. Несмотря на снижение сумм, которые необходимо оплачивать, рост поступлений в бюджет произошел за счет вовлечения большого количества плательщиков.

СБ