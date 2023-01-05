МНС: собственники квартир увидят повышение налога только в 2024 году

Собственники квартир увидят повышение налога только в 2024 году, заявили в Министерстве по налогам и сборам.

В ряде СМИ появилась информация о повышении с 1 января 2023 года налога на квартиры на 11%. В МНС назвали эту информацию некорректной и разъяснили детали.

Действительно, с 2023 года увеличивается расчетная стоимость 1 кв.м квартир на 10-11%. С 2023 года этот размер составляет от Br500 до Br900 за 1 кв.м в зависимости от расположения квартиры. "Это в несколько раз меньше рыночной стоимости", - подчеркнули в МНС. От этого показателя зависит сумма налога на квартиру. Например, в Минске при увеличении расчетной стоимости с Br810 до Br900 за 1 кв.м налог за квартиру площадью 50 кв.м увеличится на Br4,50 (с Br40,5 до Br45).

Но это не значит, что уже в 2023 году придется платить больше. "Собственники квартир увидят такое увеличение практически через два года, а именно к 15 ноября 2024 года, когда наступит срок уплаты налога на недвижимость за 2023 год", - обратили внимание в МНС.

Раньше налог на недвижимость уплачивался в течение года за текущий год. Затем было принято решение, что он будет уплачиваться по завершении года. 2022 год стал переходным периодом. Граждане заплатили авансовый платеж по налогу на квартиры в размере 50% от суммы. А к ноябрю 2023 года они сделают окончательную доплату до годовой суммы. Далее налог будет уплачиваться за предыдущий год, то есть в 2024 году за 2023-й.

"В 2023 году налоговые органы будут исчислять доплату налога на недвижимость за 2022 год. Расчет налога будет производиться исходя из расчетной стоимости 1 кв.м недвижимости, действующей на 2022 год, то есть исходя из стоимости Br810 для Минска. Именно по этой стоимости производилось исчисление в 2022 году авансового платежа по налогу на недвижимость за этот же год. Таким образом, в 2023 году роста налога на недвижимость за 2022 год в отношении квартир не будет", - заявили в МНС.

По материалам belta.by.