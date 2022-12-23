МНС пояснило, в каких случаях будет применяться повышенный земельный налог

Начальник управления прямого налогообложения Министерства по налогам и сборам Юлия Волкогонова в пресс-центре БЕЛТА пояснила, в каких случаях будет применяться повышенный земельный налог.

В Налоговом кодексе появилось изменение, которое было принято межведомственной группой по вопросам сокращения количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства, отметила Юлия Волкогонова. Одной из мер по завершению этого строительства стало повышенное налогообложение земельных участков, на которых расположены такие объекты. Эти нормы появились в кодексе еще в прошлом году, но предусмотрено, что они вступят в силу с 1 января 2023 года. "Повышенный коэффициент (3) для исчисления земельного налога вводится по участкам, на которых нет капитальных строений, зданий и сооружений. Это земельные участки, в отношении которых выполняются три важных условия. Первое - цель предоставления участка для строительства и обслуживания капстроений либо для строительства и/или обслуживания таких строений. Если участок предоставлен просто для обслуживания капитальных строений, то для него повышенное налогообложение не распространяется. После того как мы удостоверились, что цель предоставления выполнена, необходимо уточнить, какой срок прошел с момента выделения участка под эти цели или с момента изменения целевого назначения земельного участка под актуальную цель", - рассказала она.