МНС информирует о проведении прямого эфира
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Фотографии: из открытых источников
21 февраля в 11.00 в официальном аккаунте МНС @mns_belarus в Instagram состоится прямой эфир с начальником управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения МНС Волкогоновой Юлией Михайловной на тему «Земельный налог организаций. Порядок уплаты в 2023 году».
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