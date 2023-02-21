МНС информирует о проведении прямого эфира

21 февраля в 11.00 в официальном аккаунте МНС @mns_belarus в Instagram состоится прямой эфир с начальником управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения МНС Волкогоновой Юлией Михайловной на тему «Земельный налог организаций. Порядок уплаты в 2023 году».

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