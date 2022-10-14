Многодетных мам чествовали в администрации Первомайского района

Глава администрации Первомайского района Виталий Власевич выступил с поздравительной речью перед виновницами торжества, пожелал им здоровья, многократного возвращения любви, что они отдают своим детям, красоты, прекрасного настроения. К поздравлениям присоединилась депутат Палаты представителей Национального собрания Вера Широкая и настоятель Иверского храма Бобруйска протоиерей Сергий Коровинский.

Миролюбие, великодушие, доброта – этими качествами обладает каждая мама. Уважения и признательности достойна каждая мама, стремящаяся подарить мир и счастье своему чаду. Орденом Матери были награждены: Татьяна Галушко, Валентина Домород, Алла Кузиева, Олеся Чалапан. За достойное воспитание троих и более детей подарки от общественного объединения «Белорусский фонд мира» вручили Ольге Царик, Наталье Старевич, Ирине Маевской, Алесе Кролик, Татьяне Дыбе.