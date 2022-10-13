Многодетные мамы Бобруйска о воспитании, хобби и буднях

Мечта – большая семья

Татьяна Галушко – счастливая мама, которая воспитывает пятерых детей: трех дочерей и двух сыновей. Бобруйчанка работает в средней школе №10 лаборантом кабинета химии и сегодня находится в декретном отпуске по уходу за младшей дочерью Дариной.

– Татьяна, Вы всегда мечтали о большой семье?

– Раньше я представляла, что вот вый­ду замуж и будет у меня двое детей. Но жизнь распорядилась иначе, чему я несказанно рада. У бабушки было пятеро детей, и моя мама всегда хотела иметь большую семью, но у нее были только я и брат. Она рано умерла, когда мне было 12 лет. Возможно, благодаря своим детям я таким образом воплотила в жизнь ее мечту. Большая семья – это здорово.

– Как Вы распределяете обязанности по дому?

– Мы все делаем сообща. У нас нет такого, чтобы повесить обязанности на младших. Я и сама неплохо справляюсь. Старшая дочь очень привязана к братьям и сестрам, и если нужно что-то, с радостью мне всегда поможет. А так стараюсь их приучать к труду, конечно.

– К чему проявляют склонности Ваши дети?

– Старшая дочь Ангелина окончила музыкальную школу по классу гитары, раньше занималась танцами, хип-хопом. старший сын Илья ходит на бокс, средний Алексей пошел по стопам сестры и тоже учится в музыкальной школе. Я стараюсь во всем поддерживать детей и направлять их в нужное русло.

– С какими трудностями приходится сталкиваться в воспитании детей?

– Сейчас у старших переходный возраст, идет отстаивание своих точек зрения. Им кажется, что мама не всегда их понимает. Но я стараюсь жить интересами детей, что-то советовать, и они прислушиваются ко мне. Важно, чтобы они, так сказать, набили свои шишки и сделали собственные выводы. К примеру, были компании, с которыми я не хотела, чтобы дети общались. И со временем они увидели со стороны своих «друзей», отошли от общения с ними. Я считаю, что главное – это доверие между детьми и родителями.

– Чему, на Ваш взгляд, могут научить дети?

– Быть, наверное, более внимательными, понимающими, добрее.

– Чему посвящаете свободное время, когда выдается минутка для себя?

– Я люблю дачу. Это, скорее, больше для души. Я там отдыхаю. Выращиваю розы. Цветы – тоже мои дети.

– Какой Вы видите себя через 10 лет?

– Я так думаю, что у меня уже появятся первые внуки. Я буду активной бабушкой. Вообще вижу себя в окружении большой семьи, так, как и сейчас. Надеюсь, что у моих детей все в жизни сложится хорошо и все они будут жить дружно и счастливо.

Счастье, когда все дома

Валентина Домород – также мама пятерых детей. Родом из поселка Ореховск Оршанского района Витебской области. В Бобруйск переехала 15 лет назад. Работает помощником воспитателя в Социально-педагогическом центре Ленинского района. Сегодня женщина находится в декретном отпуске по уходу за младшим ребенком.

– Валентина, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились со своим супругом?

– По профессии я повар, работала в детском саду, а затем устроилась в магазин продавцом, где и познакомилась с будущим мужем Дмитрием. Он приезжал к нам в поселок в командировки – у нас в Ореховске находится Белорусская ГРЭС. Так я нашла свою судьбу. В Бобруйск мы переехали 07.07.2007 – специально выбирали такую дату. Я полностью оставила свою прежнюю жизнь и начала новую, которой очень довольна.

– Что для Вас значит награда – орден Матери?

– Это большое достижение в жизни. Не все решаются на такой шаг – родить столько детей. Я тоже не планировала, конечно, но сейчас очень счастлива, что так вышло. Не жалею ни об одном ребенке.

– Опишите свой день в роли мамы.

– Утром начинаются сборы в школу и детский садик. После этого стирка, уборка, готовка, прогулка с младшеньким. Сейчас, когда сыну полтора года, стало легче: он уже самостоятельно ходит, кушает, появилось немного времени заняться собой. Вечером проверка уроков у старших сыновей, просмотр мультиков – из-за этого в нашем доме телевизор все время занят. Как-то так.

– Что для Вас самое главное в воспитании детей?

– Чтобы они выросли достойными людьми. И глядя на них, я верю, что так и будет. У старшего сына, которому 14 лет, переходный период. Бывает, что общение складывается нелегко. Со старшей дочерью было то же самое. И для меня главное – помочь им перейти из этого возраста во взрослую жизнь более безболезненно. Я читаю много различной информации, смотрю видеоролики на эту тему.

– Какие увлечения у Вас и детей?

– Старший сын Дима занимается дзюдо, средний Артем играет на фортепиано. У него очень хорошо получается. И в школе девятки-десятки по музыке, и в музыкальной школе. Я сама играла на фортепиано, и у меня была мечта, чтобы ребенок тоже приобщился к этому. Сама я люблю делать закатки. Особенно всей семье нравится варенье из арбузных корочек, которые я замачиваю в сахарном сиропе, предварительно сняв кожуру. Затем провариваю их, иногда добавляю лимон, имбирь, мед – получается очень вкусно. Свое фирменное лакомство я презентовала три года назад на передаче «Счастливый вечер» на телеканале «Беларусь-1», в которой принимали участие всей семьей и заняли второе место.

– Какая Ваша самая главная мечта как мамы?

– Конечно же, я мечтаю о том, чтобы мои дети были здоровы и счастливы, чтобы все у них в жизни складывалось хорошо. И я им в этом буду обязательно помогать.

В детях радость и судьба

С первого взгляда на эту стройную молодую женщину с обаятельной улыбкой даже не верится, что у нее пятеро детей. А когда ребятишки окружают и обнимают любимую маму, сразу понимаешь: перед тобой счастливая семья.

Многодетная мама Алла Кузиева знакомит со всеми. Старшие – школьники, учатся в средней школе №21. И у каждого, помимо учебы, есть увлечения и таланты. Шестиклассница София хорошо рисует и занимается в худо­жественной школе. Музыкально одаренная Даша очень красиво поет, и младшая Яна не отстает от сестры. Обе девочки ходят на занятия в школу искусств по классу фортепиано. Первоклассник Богдан записался в секцию по спортивной гимнастике. «Хочу, чтобы все мои детки были задействованы полезными и интересными для них занятиями, которые пригодятся в будущем. Чтобы не тратили свободное от учебы время впустую, не сидели в гаджетах, а развивались», – говорит Алла Анатольевна.

Самому маленькому сынишке Вениамину всего полтора года, и недавно он пошел в детский сад, чтобы мама могла выйти на работу. У Аллы Кузиевой необычная для женщины профессия – инструктор по вождению. «Очень люб­лю свою работу в автошколе «Алана». У меня есть способность объяснять и учить людей, – рассказывает бобруйчанка. – Я чувствую, что человеку непонятно, и умею донести ему информацию, научить, помочь, поэтому и выбрала такую профессию».

Так случилось, что папа ушел из семьи. В трудную минуту с жизненными проблемами помогли справиться работники администрации Первомайского района. Алла Кузиева от души им благодарна за поддержку. Хоть порой и нелегко приходится, но многодетная мама успевает все: жизнерадостные и активные детки растут в любви и заботе, в уютной квартире чистота и порядок, на работе слышит добрые отзывы от учеников. В доме Кузиевых на видном месте висит плакат со словами: «Боже, благодарим тебя за нашу прекрасную семью. Помоги нам уважать, поддерживать, любить друг друга. Благослови нас и сохрани». С таким девизом они и идут по жизни.

– Детки у меня организованные, самостоятельные, с домашними делами помогают, умеют приготовить еду. Я одна их воспитываю, и они видят, что мне ­иногда тяжело. С нами еще живет моя старенькая мама. Мы все друг друга всегда поддерживаем. У меня дети такие замечательные! Каждый ребенок для меня желанный. Много детей – сознательный выбор. Мои дети – это моя судьба. Ради кого я стремлюсь жить, смотрю на перспективу в будущее.

– Как воспитываете ребят: на своем примере, читаете книги, рассказываете истории?

– Моя жизнь была достаточно не­простая, поэтому могу приводить жизненные примеры из собственного опыта. И когда дети допускают какую-то ошибку, я не ругаю, а учу на определенных примерах, нахожу поучительные истории в Интернете, чтобы они анализировали и больше такие ошибки не повторяли. Дети сами любят читать книги, значит, много полезного берут и оттуда. У каждого заложены разные черты характера, свой темперамент, но если их направлять, воспитывать, я уверена, они пойдут в правильное русло.

– Свободное время как проводите семьей?

– Раньше я рисовала, занималась оформлением барельефов в интерьере, а сейчас на хобби времени не хватает. Дети заняты в школе и своими увлечениями. А когда собираемся вместе, любим путешествовать. Летом, например, ездили в столичный зоопарк, посмотрели всех животных, а потом пошли в парк динозавров. Скоро для старших детей от школы организуют экскурсию на предприятие «БелАЗ» в Жодино. С удовольствием участвуем в таких поездках по ­Беларуси. Главное, чтобы детям нравилось. Это полезно для развития, пускай познают мир, чтобы были новые знакомства и впечатления.

Когда Алла Анатольевна отвлеклась на младшего сынишку, за которым присматривала София, пока мы общались, ко мне подошла Даша и тихонечко по секрету шепнула: «У нас супермама! Она самая-­самая лучшая, и мы ее очень любим!» После таких искренних детских слов не страшны, наверно, никакие жизненные трудности. Пусть детки растут здоровыми и веселыми и каждый день дарят маме оптимизм и радость!

Чтобы выросли хорошими людьми

Золотая осень пришла с прекрасной погодой, поэтому с многодетной мамой Олесей Чалапан встречаемся в скверике недалеко от ее дома в авиагородке. На велосипедах-­колясках мама Олеся и тетя Маша катят девчонок-двойняшек. Мы общаемся под шуршание ярко-желтой листвы, а для детей прогулка на свежем воздухе.

Семья Чалапан – родители и пятеро детей. Папа Александр работает бетонщиком на Бобруйском заводе биотехнологий. Мама Олеся сейчас в отпуске по уходу за детьми, до этого на предприятии «Легпромразвитие» была сборщиком обуви. Старший 18-летний сын Никита учится на втором курсе в Гомельском государственном медицинском университете, мечтает стать хирургом. Дочке Кате 15 лет, учится на техника-технолога в Бобруйском технологическом колледже, а в свободное время занимается танцами, дефиле, осваивает навыки маникюра. Четырехлетняя Даша ходит в садик, где проявляет «хулиганистый» характер, даже с мальчишками может подраться. Девочка – любознательная почемучка, за день задает тысячи вопросов. Двойняшкам Юле и Ире всего полтора годика, но уже понятно, что малышки растут активными, подвижными, любопытными.

– По характеру все наши дети очень разные, – рассказывает Олеся Сергеевна. – Никита открытый, доброжелательный, всегда со мной делится даже сокровенным. А вот Катя, наоборот, немножко скрытная, как папа. Не лезу «в душу» с разговорами, понимаю, что у подростков свои секреты. Если есть желание и настроение, дети сами подходят пообщаться. Старшие за младшими присмат­ривают, помогают. Папа наш в воспитание сильно не вмешивается, его главная задача – обеспечить материально, но все умеет: погулять с детьми, покормить, спать уложить. Даша говорит: «Это МОЙ папа!» В семье у нас получается муж – «хороший полицейский», а я – «плохой полицейский»: и поругаю, и пожалею. Очень благодарна, что с детьми мне еще помогают родные (я сама из многодетной семьи), а так бы не справилась, наверно. Двойняшки подросли, шустро бегают – не поймаешь, за ними нужен глаз да глаз.

Дни многодетной мамы проходят в привычных заботах и домашних делах. В частном доме работы всегда хватает и во дворе. Лето – время для совместных прогулок на природе и горячая пора для заготовок. С огородом помогает свекровь Тамара Петровна. Овощные закатки, салаты, варенье и компоты зимой расходятся на ура. «В прошлом году выпили 50 банок компота, съели целую морозилку на 8 секций ягод, да и варенье к весне закончилось, – улыбается мама Олеся. – Так что в теплый сезон приходится потрудиться, чтобы всего хватило на большую семью».

Когда у Олеси Чалапан появляется свободное время, которого катастрофически мало, она шьет удивительно очаровательных интерьерных кукол. Мягкие, милые, с крошечными аккуратными одежками и миниатюрными туфельками. С ними обычно не играют, а создают для красоты и радости. Шить кукол помогают мастер-классы из Интернета и собственная фантазия. Текстильные малышки появляются зимними ночами, когда повседневные дела переделаны, в доме рукодельницы тишина и все детки спокойно спят, никто не мешает заниматься творчеством.

Какими многодетная мама мечтает видеть сына и дочерей в будущем? «Хочу, чтобы дети в первую очередь выросли хорошими людьми. Мне кажется, неважно даже, какое образование у них будет. Главное, чтобы выбрали профессию по интересу. Чтобы стали самостоятельными, готовыми к жизни. И чтобы были всегда счастливыми и любимыми», – говорит Олеся Сергеевна.

Людмила Любимцева, Маргарита Бушуева, фото из архива героев и Александра Анташкевича