Много спать. Вред и польза

Полезен ли длительный сон? Что будет, если много спать? Такими вопросами редко кто-либо задается. Хотя стоило бы. Довольно часто после тяжелой трудовой недели люди все выходные проводят в постели. Или в период долгожданного отпуска стараются выспаться впрок, не вставая раньше обеда.

Мы живем в постиндустриальном мире, где для многих мерилом самореализации является успех в профессии. Главная ценность нашего общества – это информация. Умение оперативно ее получить и эффективно использовать дает преимущество в конкурентной борьбе, приближая к успеху. Однако за все приходится платить. Чем же платим мы за возможность участия в погоне за успехом? В первую очередь – временем. Его постоянно не хватает, каждый, наверное, иногда думает: «Хочу, чтобы в сутках было не 24, а 30 часов!» Где мы берем время, чтобы успеть сделать все, что наметили на грядущий день? Ответ очевиден: меньше спим, а утром, направляясь на работу, мечтаем о временах, когда сможем спать не пять – шесть часов в сутки, а дремать каждый день до обеда. Но к чему это может привести, рассмотрим дальше.

Нормы сна для людей разных возрастов

Для начала надо определить: что такое спать «мало» или «много», какова временная норма сна. Сон очень важен для человека, в этот период нервная система, управляющая организмом, освобождается от нагрузок, отдыхают мышцы. Выражаясь компьютерным языком, когда мы спим – происходит перезагрузка всех систем организма. Для успешной перезагрузки нужен определенный промежуток времени. Длительность его для каждого человека может быть разной, зависит она от возраста, состояния здоровья, особенностей организма, нагрузок, получаемых в течение дня.

Главный критерий, определяющий количество часов необходимых для полного восстановления организма, конечно же, – возраст. Исследования многих медицинских центров, изучающих природу сна, помогли довольно точно назвать средние временные нормы сна для людей всех возрастов. При этом условно полагается, что человек относительно здоров, получает средние физические и психологические нагрузки в течение дня.

Вот эти нормы:

Дольше всех должны спать новорожденные в возрасте до трех месяцев, их норма сна варьируется в рамках от 14 до 17 часов в сутки. Груднички постарше (от 4 до 11 месяцев) могут спать поменьше, чтобы восстановиться им достаточно уже от 12 до 15 часов.

Маленькие дети (годовалые, двухлетки), чтобы выспаться и чувствовать себя хорошо днем, должны проводить в постели от 11 до 14 часов в сутки.

Дети дошкольного возраста (от трех до пяти лет) могут спать уже поменьше, им достаточно от 10 до 13 часов сна.

Норма сна для школьников младших и средних классов (шесть – тринадцать лет) составляет от 9 до 11 часов. В этом возрасте нагрузки (прежде всего психологические, эмоциональные) на ребенка значительно возрастают в связи с обучением в школе. Однако организму для релаксации должно хватать указанного времени.

Дети подросткового возраста в диапазоне от четырнадцати до семнадцати лет, чтобы выспаться, должны находиться в постели от 8 до 10 часов в сутки.

Молодой человек в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет является уже полностью сформировавшимся в физиологическом плане, для восстановления ему хватает от 7 до 9 часов сна. Аналогичная норма сна у взрослых людей сохраняется до шестидесяти четырех лет.

Людям пожилым, чей возраст превышает шестьдесят пять лет, для отдыха ночью достаточно от 7 до 8 часов.

Из приведенных данных видно, что чем старше становится человек, тем меньше ему требуется времени для сна. Эти цифры, конечно, являются средними показателями, но увидеть общую картину они позволяют.

Избыток сна: негативные последствия

Когда мы постоянно в течение долгого периода не высыпаемся, это пагубно влияет на самочувствие, настроение, внешний вид. Хронический недосып делает нас вялыми, апатичными, плохо сказывается на работе мозга, ухудшается цвет кожи, может даже начаться депрессия. Но что будет, если, наоборот, спать долго? Вредно ли много спать? Оказывается, что ученые занимаются тщательным изучением и этого вопроса. Сон – естественное состояние, поэтому никакого ущерба здоровью он принести не может. Однако, если человеку для ночного отдыха и восстановления требуется заметно больше времени, чем в указанной норме – это повод озаботиться. Подобные обстоятельства говорят о том, что качество сна низкое, поэтому для перезагрузки организму требуется больше ресурсов, в том числе и временных. Причиной низкого качества сна может быть какая-то болезнь, определить которую самостоятельно невозможно, нужно обращаться к врачам.

Опасные для здоровья последствия постоянного пересыпания:

Возрастание риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Например, если вы спите слишком много в течение долгого периода, то вероятность приступа стенокардии увеличивается на 100% (!), а возможность получить ишемическую болезнь сердца увеличивается на 10%.

Ухудшение кровообращения мозга. У тех, кто слишком долго спит, вероятность инсульта возрастает на 47%.

Ожирение. Результатами исследований доказана прямая связь между избытком сна и лишним весом. Например, шансы поправиться на пять или шесть килограмм в течение нескольких лет у любителей понежиться в постели выше на четверть, по сравнению с людьми, которые соблюдают норму сна. Лишние килограммы вынудят не только отказаться от привычного гардероба, возможности чувствовать себя уверенно на пляже, но и могут привести к возникновению сахарного диабета.

Депрессия. Оказывается, что не только недостаток сна, но и его избыток приводит к депрессии. Среди пациентов, страдающих таким расстройством, около 15% тех, кто пересыпает.

Помимо перечисленного, слишком долгий сон приводит к затяжным дневным мигреням. Результатом длительного лежания в постели нередко становятся и болезни позвоночника.

Возможные причины, по которым хочется много спать

Гиперсомния (повышенная сонливость) время от времени появляется почти у половины людей. Это расстройство по природе возникновения можно разделить на два типа: физиологическое и патологическое. В абсолютном большинстве случаев проявляется физиологическая гиперсомния. Источником ее появления могут быть: несоблюдение режима сна в течение длительного срока, большие физические нагрузки, недостаток света в холодное время года. Причиной повышенной сонливости иногда становится побочный эффект от приема некоторых медикаментов (антигистаминные препараты, противосудорожные, антидепрессанты, прочие).

Патологический тип гиперсомнии встречается гораздо реже, такая сонливость является признаком какого-то заболевания. Пациент с патологической гиперсомнией имеет путанное мышление, постоянно находится в вялом апатичном состоянии. Такой человек испытывает желание уснуть не только ночью, но и в течение всего дня, засыпает в общественных местах, транспорте. Болезни, которые вызывают повышенную сонливость:

Пиквикский синдром, приводящий к обструктивному апноэ. Страдающие этим заболеванием испытывают многократные остановки дыхания в течение сна, которые длятся более десяти секунд. Расстройство сопровождается похрапыванием, частым прерыванием сна, мигренью, повышением артериального давления, импотенцией.

Болезнь Желино (нарколепсия). Это расстройство нервной системы, при котором пациент испытывает сильное желание уснуть днем, которое не зависит от места и обстоятельств. Произойти приступ может даже во время управления автомобилем, длительность его – от нескольких минут до получаса. После того как приступ проходит, человеку кажется, что он отдохнул и полон сил. Самым опасным вариантом болезни Желино является катаплексия – приступы ее сопровождаются резкой потерей тонуса мышц, что иногда заканчивается несчастным случаем с летальным исходом.

Идиопатическая гиперсомния. Страдающие таким синдромом ночью спят «как убитые», утром просыпаясь с большим трудом. Днем присутствует постоянное желание уснуть, причем после дневного сна (как и после ночного) больной чувствует слабость, вялость, апатию.

Болезни психики (неврозы, шизофрения).

Некоторые болезни внутренних органов (почек, сердца, щитовидки).

Поражение участков мозга после черепно-мозговой травмы.

Существует еще ряд причин, которые могут вызвать патологическую гиперсомнию. В любом случае верный диагноз может поставить профильный врач, назначив после этого медикаментозную терапию.

По материалам stiralkovich.ru.