Мнениями поделились участники встречи по обсуждению приоритетов регионального развития Могилевской области на 2023 год

Мнениями после встречи с активом региона, которую 6 января провел председатель облисполкома Анатолий Исаченко, поделились ее участники. Во время открытого разговора были обозначены вопросы регионального развития Могилевской области в 2023 году, определены важные и насущные направления дальнейшего устойчивого развития Приднепровского края.

Владимир Марков, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»:

– Самое главное, на чем сосредоточил внимание Анатолий Михайлович, в центре внимания всегда должен оставаться человек. Его благосостояние, комфортная среда, которые должны обеспечиваться как руководством области в целом, так и каждым отдельным предприятием, руководителем, специалистом. Мы нацелены в этом году на сохранение и преумножение достижений предприятия, увеличение благосостояния трудящихся. Поэтому среди основных задач – модернизация. Акцент будет сделан и на углубленную переработку поступающего сырья. Запланирована реализация двух инвестиционных проектов: по производству салфеток для компании «БелЭмса» и производству полиэфирных нитей. По одному из них уже открыто финансирование, ожидаем поступления оборудования и начинаем работу.

Анатолий Глаз, председатель областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

– Изложенную программу можно назвать впечатляющей и всеобъемлющей. Она затронула, с одной стороны, наиболее важные, с другой, наиболее болезненные вопросы. На мой взгляд, в докладе абсолютно четко определены не только пути решения, но и выбраны наиболее эффективные из них с учетом существующих современных технологий по всем отраслям. Весь доклад проникнут тенденцией социальной направленности, свойственной нашей стране. Львиная доля позиций ориентирована на улучшение качества и повышение уровня жизни.

Фундамент под это подведен единственно возможный – это выполнение всех параметров, которые предусмотрены в части экономического развития области. При их выполнении мы сможем в конце года прийти к людям и с открытой душой сказать, что сделано все обещанное. Для этого, что и прозвучало лейтмотивом в выступлении губернатора, каждый должен сделать на своем месте все необходимое. Только совместными усилиями, ответственно относясь к участку своей работы – начиная от уборки улиц до привлечения финансирования, мы можем решить общие задачи. Решение поставленных задач даст нам полное основание сказать, что власть работает для народа.

Александр Багель, директор ОАО «Рассвет имени К.П.Орловского» Кировского района:

– Что особо отметил для себя из выступления губернатора – акцент на заработной плате каждого члена трудового коллектива. Это, действительно, закономерно. Исходя из необходимости ставить задачу повышения зарплаты формируются те планы, которые каждый сам себе, в первую очередь, должен наметить. Мы над этим работаем постоянно. Много внимания руководитель региона уделил теме сельского хозяйства. На своем опыте знаем, реализуем и поэтому полностью поддерживаем озвученное мнение о том, что для закрепления специалистов предприятиям необходимо самостоятельно строить жилье. Это один из важнейших вопросов: будут кадры – решим все задачи, которые перед нами стоят. Также повышение производства должно идти не ради производства, а с учетом уменьшения себестоимости и увеличения прибыли. Основываясь на этом принципе и предстоит развивать хозяйства и коллективы.

Наталья Глушакова, депутат Могилевского областного Совета депутатов:

– Основная работа депутата проходит в избирательном округе, с людьми. Неслучайно губернатор свое выступление начал именно с тех вопросов, которые в первую очередь волнуют людей. Среди них – строительство жилья и дорог, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, помощь многодетным семьям и иные. В этом уже был посыл о том, что власть слышит проблемы людей и ставит их решение во главу угла в иерархии тех задач, которые стоят перед регионом.

Порадовало то, что для каждого райцентра были обозначены некие точки роста. Как представитель Горецкого края, я с удовлетворением услышала, что планируется использовать потенциал БГСХА при разработке нового для области производства. Абсолютно правильно губернатор отметил, что депутаты не должны оставаться в стороне. Теснее взаимодействовать с людьми, доносить до них задуманное, призывать к совместным действиям во благо каждого – в этом вижу нашу помощь в реализации обозначенных задач.

Сергей Чертков, генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш»:

– На мой взгляд, получился хороший, предметный разговор. Даны правильные установки. Что касается промышленности и нашего предприятия в частности, то, в первую очередь, поставлены задачи по росту заработной платы, привлечению инвестиций. На данный момент нашим предприятием реализуется три инвестиционных проекта. В планах еще один – по выпуску скоростных лифтов. Поэтому для нас это только движение вперед, обеспечение бесперебойной работы, выполнение всех показателей и ориентация на экспорт.

Игорь Каско, главврач Могилевской областной детской больницы:

– Обсуждая с активом региона предстоящее региональное развитие в 2023 году, затрагивая развитие на последующую перспективу, председатель облисполкома Анатолий Исаченко четко обозначил задачи, к выполнению которых нам надо стремиться и те идеи, которые надо внедрять. Коснулись они и системы здравоохранения. К слову, в последние годы вложены колоссальные средства в ее модернизацию. У всех на слуху строительство кардиотерапевтического и кардиохирургического корпусов областной клинической больницы, Славгородской ЦРБ. Но не меньше задач впереди – уже в этом году началось строительство по сути новой больницы скорой медицинской помощи, которая нужна как городу Могилеву, так и области в целом. Завершено строительство и вводится в эксплуатацию новый инфекционный корпус Могилевской больницы №1, впереди ждет строительство реабилитационного корпуса детской областной больницы, поликлиники в Кричеве. Все это позволит существенно улучшить доступность медицинской помощи и качество услуг.

Андрей Никитин, председатель правления Могилевского областного отделения Белорусского фонда мира:

– Текущий год Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил Годом мира и созидания. То, о чем говорил во время встречи руководитель области, подтверждает общий посыл о консолидации белорусского народа, укреплении в обществе идей мира и созидательного труда как главных условий развития.

Нам был представлен глубокий анализ как экономической составляющей, так и вопросов обеспечения жизнедеятельности жителей Приднепровского края. Это как раз тот фундамент без которого никакого созидания, а, следовательно, и мира не может быть. Поэтому для меня, как жителя региона, так и лидера общественной организации, важно было услышать, чем будет жить Могилевщина. Вместе мы нацелены формировать такое мировоззрение людей, когда общественный интерес – это залог реализации и своего личного интереса в том числе. Так сегодня устроен мир – невозможно одной семьей жить изолировано от общества, одной страной – от остального мира. Наша важная задача – консолидация общества, у каждого должна появиться степень личной ответственности, чтобы общество в целом развивалось достойно. Именно на этом акцентировал внимание губернатор. И мы сами должны быть способны проявить инициативу и совместные усилия направить как на сохранение памяти о прошлом, так и на счастливое будущее наших детей.

По материалам mogilevnews.by.