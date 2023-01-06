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Общество

Мнение: в Год мира и созидания миротворчество станет важным фактором укрепления стабильности в обществе

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Мнение: в Год мира и созидания миротворчество станет важным фактором укрепления стабильности в обществе

В Год мира и созидания миротворчество должно стать важным фактором сохранения и укрепления стабильности в белорусском обществе. Уверенность в этом высказал первый заместитель министра промышленности Александр Огородников, сообщили в пресс-службе Минпрома.

"Миротворческая деятельность по пропаганде мира и дружбы, согласия и созидательного партнерства должна стать важным фактором сохранения и укрепления стабильности в белорусском обществе", - подчеркнул Александр Огородников.

Первый замминистра пояснил, что каждый белорус может внести свой вклад в дело миросозидания. "Нужно на своем рабочем месте добросовестно выполнять поставленные задачи, улучшать качество и производительность работы. Важно проявить себя патриотом своей Родины и созидающей личностью. Безразличных здесь не должно быть, ведь от наших совместных действий и поступков сегодня во многом зависит будущее республики и поколений", - сказал Александр Огородников.

Он подчеркнул, что важно ценить свою землю и усилия, которые прилагаются для сохранения мира. "Наши помыслы и действия в наступившем году должны быть созидательными, важно сберечь мир и не дать возможности разрушить его нашим противникам. Каждый белорус должен занять активную жизненную позицию и поддержать идею Президента о сохранении мира и согласия в обществе", - заключил первый замминистра.

По материалам belta.by.

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