Мнение народа. Бобруйчанка Ольга Потапенко о проекте новой Конституции

Ольга ПОТАПЕНКО, мама 2 детей:

– Всегда интересуюсь событиями в стране и мире. Последний месяц очень активно проходит обсуждение проекта новой Конституции, компетентные специалисты проводят встречи во многих трудовых коллективах, рассказывают об изменениях, которые хотят внести в Основной закон. Как женщине и маме мне ближе моменты, затрагивающие семью, воспитание детей и традиционные ценности. Считаю, хорошо, если на уровне Конституции будет прописано, что «брак – союз женщины и мужчины», в котором супруги имеют равные права. Хочу, чтобы в нашем обществе сохранился веками сложившийся взгляд на семью и мы не пошли по пути некоторых западных стран, где разрешены однополые браки. Поддерживаю дополнение, что родители должны в воспитании детей заботиться не только об их развитии и обучении, но и «готовить к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси», растить патриотов своей страны. Важно, что в Конституции закреплены социальные гарантии для всех граждан, поддержка семей с детьми, детей-сирот, инвалидов, пожилых людей, возможность получения образования и бесплатного лечения. При этом очень правильно, на мой взгляд, прописано в проекте Основного закона, что каждый из нас должен проявлять социальную ответственность и вносить посильный вклад в развитие общества и государства.