Мнение экспертного совета: бобруйская промышленность — одна из ведущих в стране

Директор института повышения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса Белорусского государственного аграрного технического университета, член экспертного совета Международной бизнес-премии "Лидер года 2022" Николай Яковчик отметил высокую практическую ориентированность посещенных предприятий. Об этом сообщает БЕЛТА.

- Всю жизнь проработав в аграрной сфере, я использовал много отечественной и зарубежной техники, и мне есть с чем сравнивать. Сегодня мы побывали сразу на трех предприятиях, связанных с машиностроением. Безо всякой идеологии и агитации пришло понимание, что мы можем спокойно обойтись без западной техники. Конечно, не нужно рубить с плеча. Необходимо сотрудничать, взаимодействовать с партнерами, научными работниками в различных странах.

Николай Яковчик особо отметил, что на всех трех предприятиях - молодой коллектив.

- Видно, что у молодежи горят глаза. Это современные менеджеры, настоящие профессионалы, которые от "а" до "я" владеют своим делом, понимают, зачем и для чего они трудятся. Это очень радует. Уверен, в ближайшие годы благодаря таким сотрудникам наши предприятия будут стабильно развиваться.

Эксперт отметил разнообразие техники и комплектующих, представленных на всех трех предприятиях.

- Самое важное, что все эти агрегаты мы видим в действии, на наших белорусских полях. Вот это внушает хороший оптимизм, - заключил Николай Яковчик.

Член экспертного совета Международной бизнес-премии "Лидер года 2022", председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Петр Вабищевич отметил высокую конкурентоспособность всех посещенных предприятий. Особенно - с точки зрения импортозамещения.

- Все три предприятия, которые мы посетили сегодня, являются своеобразными флагманами промышленной отрасли. Что удивило, так это высокая культура производства, широкий ассортимент выпускаемой продукции, грамотный менеджмент. Благодаря этому, несмотря на санкционное давление, данные предприятия не только держат уровень, но и повышают показатели производства, прибыли.

Один из лейтмотивов последних месяцев - импортозамещение. По словам Петра Вабищевича, оно будет в числе превалирующих в ближайшее время.

- Это очень важно в части номенклатуры выпускаемой продукции и ориентации на наш рынок. Мы увидели, что предприятия следуют этому тренду, - добавил Петр Вабищевич.

По мнению члена экспертного совета, все эти бобруйские предприятия имеют шансы победить в международной премии:

- То, что мы увидели, действительно поражает.

Международная бизнес-премия "Лидер года 2022" продолжается. Итоги будут подведены в декабре нынешнего года. Следите за новостями!