Мнение: Беларуси и России следует увеличивать долю взаиморасчетов в национальных валютах

Беларуси и России следует увеличивать долю взаиморасчетов в национальных валютах. Такое мнение высказал доктор экономических наук Валерий Байнев.

Эксперт отметил, что в 2022 году произошла серьезная перестройка всей системы финансовых отношений в Союзном государстве. Беларусь и Россия перешли на взаиморасчеты в национальных валютах, чтобы не зависеть от колебаний доллара и евро, спекуляций на валютных рынках, а также от возможных новых санкций.

"Расчеты в национальных валютах России и Беларуси в 2022 году превысили 80% во взаимной торговле, в том числе благодаря начавшейся реализации 28 союзных программ. Но я считаю, что эту долю надо увеличивать. Торговать надо в валюте стран, в рамках которых и происходят операции. Наши национальные валюты хорошо справляются с поддержанием и обеспечением взаимного товарооборота, ликвидности взаимных товарных обязательств и другого рода межгосударственных расчетов", - отметил он.

Валерий Байнев обратил внимание, что из-за введенных Западом ограничений в отношении операций в долларах и евро увеличение доли расчетов в национальных валютах еще и вынужденный шаг.

"Очевидно, что в рамках Союзного государства мы должны были уже давно рассчитываться в национальных валютах. В условиях нелегитимного внешнего давления это оправданный шаг. Важно также, что в условиях переориентации белорусского экспорта, прежде всего на российский рынок, банки обеих стран разрабатывают специальные программы для белорусского бизнеса, чтобы значительно облегчить такой переход. К слову, Беларусь постепенно избавляется от долларов и евро в своих золотовалютных резервах, ориентируясь на российские рубли и китайские юани. Торговля с партнерами из дружественных стран также переходит на национальные валюты", - подчеркнул экономист.

Он обратил внимание, что введенные санкции подтолкнули две страны к более тесному взаимодействию в различных сферах. Важно, что это обоюдный трек. Россия сняла практически все ограничения на поставки белорусской продукции, оперативно решаются вопросы, по которым долгие годы не могли найти развязку. "Это в первую очередь цены на энергоносители. Впервые за всю историю отношений они будут зафиксированы на три года. А это определенная стабильность, и правительство Беларуси в своих макроэкономических расчетах теперь может исходить из конкретной цифры, - отметил он. - По предварительным оценкам, 2022-й станет рекордным по объему взаимной торговли между странами".

Ключевым импульсом развития интеграции Беларуси и России послужило принятие декрета Высшего государственного совета, который утвердил 28 союзных программ. Это беспрецедентный по глубине пакет документов, в первую очередь отраслевого взаимодействия, который охватил практически все сферы с акцентом на экономическую составляющую.

"Принятие союзных программ делает экономику Беларуси и России практически неуязвимой. Например, интеграция в финансовой сфере предусматривает достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах, гармонизацию финансового и налогового законодательства. А в целом, по различным оценкам, страны уже реализовали более 67% запланированного 28 союзными программами", - резюмировал доктор экономических наук.

По материалам belta.by.