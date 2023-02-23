Мнение: Беларусь и Россия успешно развивают единую систему военной безопасности

Беларусь и Россия успешно развивают единую систему военной безопасности. Такое мнение высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Александр Маркевич.

Он отметил, что вооруженные силы Союзного государства эффективно защищают безопасность наших государств. "Для нас сейчас актуальны угрозы военно-политического характера. И события, которые развиваются вокруг Союзного государства, подчеркивают, что эти вызовы и угрозы имеют тенденцию к нарастанию. Поэтому очень важно совместное военное строительство и развитие военно-технического сотрудничества Беларуси и России",- отметил депутат.

По его словам, в рамках Союзного государства Беларусь и Россия формируют единое оборонное пространство. Военная интеграция двух стран юридически регламентирована Военной доктриной. "Что касается единого оборонного пространства, то оно формируется не первый год. И региональная группировка войск подчеркивает, что у нас имеются все необходимые наработки, мы знаем, как осуществляется слаженность и взаимодействие. И в случае появления реальной угрозы у нас есть чем ответить. Плюс ко всему в Союзном государстве используются фактически одинаковые военно-технические образцы и есть возможность при использовании тактики для минимизации вызовов и угроз действовать синхронно и добиваться результата",- добавил эксперт.

Александр Маркевич напомнил, что сейчас активно проводятся мероприятия в рамках региональной группировки войск: "Утверждены планы на 2023 год, будут проведены совместные учения. Мы оснащаемся новыми видами вооружений. Это и комплексы С-400, и современные самолеты, другие технические средства. Идет обмен опытом по тактике использования иных средств".

Он также напомнил, что в рамках взаимодействия оборонных ведомств Союзного государства в этом году в Беларуси прошли совместные летно-тактические учения авиационных подразделений Беларуси и России с участием российских фронтовых истребителей-бомбардировщиков. "Этот год у нас объявлен Годом мира и созидания, и для того чтобы этот мир сохранить, нам очень важно, чтобы развивалось военное сотрудничество. В данном вопросе важно задействовать не только потенциал Союзного государства, но и ОДКБ. Тем более Беларусь в этом году страна-председатель в организации. Важно обеспечить обороноспособность наших государств",- резюмировал Александр Маркевич.

По материалам belta.by.