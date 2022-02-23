«Мне важно знать, что наши дети будут жить в процветающем государстве». Второй день досрочного голосования на участке №87 в Бобруйске

23 февраля – второй день досрочного голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Количество граждан, желающих исполнить свой гражданский долг досрочно, не уменьшается. Корреспонденты «БЖ» побывали на 87-м участке для голосования Первомайского района и узнали, как проходит мероприятие и с какими мыслями бобруйчане делают выбор.

Тамара КУТЯН:

– Прежде чем принять участие в голосовании, я ознакомилась с изменениями, которые планируется внести в Конституцию. Была приятно удивлена, увидев пункты о социальной помощи и поддержке. Не было и мысли о том, чтобы не идти на референдум. Считаю это своим гражданским долгом.

Яна РУСЕЦКАЯ:

– Я проголосовала впервые в жизни. Наконец достигла возраста, когда можно не только следовать законам и правилам, но и повлиять на будущее страны. Мне важно знать, что наши дети будут жить в процветающем государстве. Поправки и изменения, которые предложили внести в Конституцию, мне нравятся. Вижу в них возможности для развития Беларуси и улучшения жизни людей.

Комментарий о ходе голосования и готовности участка корреспондентам «БЖ» дала председатель комиссии по референдуму:

– Вчера началось досрочное голосование. Участок открылся своевременно, с первых минут присутствовали наблюдатели. Изначально были подготовлены все условия не только для комфортного проведения голосования, но и для людей с ограниченными возможностями: есть отдельная кабинка (она более широкого формата), где можно с комфортом расположиться сидя, для людей с ослабленным зрением – специальные трафареты для голосования и увеличительное стекло в случае необходимости. Одновременно на участке работают более двух членов комиссии. Люди подходят постоянно, я бы сказала, потоком. Перерывы случаются редко. Это радует, потому что такая активность способствует тому, что большинство зарегистрированных на нашем участке граждан примет участие в голосовании.