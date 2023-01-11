Митрополит Вениамин: в переломные моменты истории человечества всегда возрастает значение духовной составляющей

Важная традиция церемонии вручения премий Президента - назидательное слово Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Предстоятель Белорусской Православной Церкви тепло приветствовал награжденных, отметив, что они занимаются богоугодным трудом во благо Родины.

- Рождество Христово стало переломным моментом в человеческой истории и истории всей Вселенной. Сын Божий становится сыном человеческим. В переломные моменты истории человечества всегда возрастает значение духовной составляющей. При этом необычно возрастает роль поступка каждого отдельного человека.

Митрополит обратился к лауреатам премий:

- Сегодня вы отмечены особой высокой наградой. Пусть это событие вдохновит вас и всех присутствующих на новые благословленные труды на благо нашего дорогого Отечества. К славе Божьей, на благо ближних и дальних наших. Призываем в этот святой вечер Божье благословение на труды каждому из присутствующих. Пусть мир, согласие и любовь Божья прибудет со всеми вами.