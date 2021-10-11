Минздрав пояснил, нужно ли вакцинироваться тем, у кого снижен иммунитет

Министерство здравоохранения Республики Беларусь выпустило серию роликов на своем ютюб-канале, в которых рассказывает о новом коронавирусе COVID-19 и вакцинации против него.

Медики пояснили, необходимо ли вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции тем людям, у кого снижен иммунитет.

Речь идет в частности о людях, у которых снижен иммунитет в результате приема некоторых лекарств и заболеваний.

Доцент, д.м.н. Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета, с полной ответственностью заявил, что данные пациенты должны быть привиты от коронавируса в 1-ю очередь.

Именно такая категория граждан рискует перенести данную инфекцию в более тяжелой форме.

Данные, поступившие из Италии, по словам ректора ГГМУ, показали, что каждый 5-й, из погибших от COVID-19 в 1-ю волну в этой стране, имел онкозаболевания в той или иной форме.

По результатам наблюдений и проведенных исследований, которые имеются в мире, как подчеркнул Стома, пациенты этой категории являются важной группой для вакцинации против нового коронавируса COVID-19.

Те люди, у которых снижен иммунитет в результате заболевания или приема определенных лекарств: пациенты после трансплантации органов, вич-инфицированные, пациенты с онкологическими заболеваниями - можно и нужно ли им задуматься о проведении вакцинации?