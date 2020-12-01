Минздравом установлены предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике COVID-19

Установлены предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной COVID-19. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич подписал постановление №99 от 17 ноября 2020 года.

Предельный максимальный тариф на исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие SARS-CoV-2 установлен на уровне Br53, исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 с использованием экспресс-тестов - Br31,5. Тариф, касающийся исследования на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического или иммунофлуоресцентного, или иммуноферментного, или иммунохемилюмисцентного анализа, не должен превышать Br37,5.

Согласно документу, установленные тарифы включают стоимость исследования, манипуляций, необходимых для проведения лабораторной диагностики, а также используемых материалов и реагентов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь.