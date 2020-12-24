Минздрав запускает акцию “Новый год – домашний праздник”
69 0
Минздрав запускает акцию "Новый год - домашний праздник", направленную на проведение безопасных новогодних праздников.
Цель предпраздничной акции - убедить общественность в необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19.
"Носить маску, сохранять физическую дистанцию, следить за своим самочувствием, вести здоровый образ жизни - означает быть ответственным, заботиться не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих. Такое ответственное поведение становится жизненной необходимостью во время длинных новогодних каникул", - отмечают в Минздраве.
также
-
В рамках акции “Наши дети” в дом семейного типа Парфеновых заглянули почетные гости
-
Минздрав запускает акцию “Новый год – домашний праздник”
-
Бобруйчан приглашают на праздничный мотобол!
-
Коллектив и воспитанники Центра досуга и творчества отправился в новогоднее турне по школам Бобруйска
-
Бобруйчане с инвалидностью побывали в гостях у новогодней сказки