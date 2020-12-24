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ЗдоровьеНовый год 2021

Минздрав запускает акцию “Новый год – домашний праздник”

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Минздрав запускает акцию “Новый год – домашний праздник”

Минздрав запускает акцию "Новый год - домашний праздник", направленную на проведение безопасных новогодних праздников.

Цель предпраздничной акции - убедить общественность в необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19.

"Носить маску, сохранять физическую дистанцию, следить за своим самочувствием, вести здоровый образ жизни - означает быть ответственным, заботиться не только о своем здоровье, но и здоровье окружающих. Такое ответственное поведение становится жизненной необходимостью во время длинных новогодних каникул", - отмечают в Минздраве.

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