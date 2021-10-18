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COVID-19Общество

Минздрав временно приостановил оказание плановой медпомощи

belta.by 94 0

Минздрав временно приостановил оказание плановой медпомощи

Минздрав временно приостановил оказание плановой медпомощи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерств здравоохранения.

В Министерстве здравоохранения подписан приказ №1287 от 15 октября, которым временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. В том числе речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказании реабилитационной помощи, выполнении физиотерапевтических процедур, лечении в отделениях дневного пребывания, оказании плановой стоматологической помощи.

Приказ подписан на основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров от 28 октября 2011 года №1446, с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19. Также внесены изменения в график работы амбулаторно-поликлинического звена Минска и в рекомендации (временные) об организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.

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