Минздрав: в Беларусь пришел новый вариант коронавируса – омикрон

Новый штамм выявлен у четырех минчан. Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в Республике Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции.

Все заболевшие трудоспособного возраста от 20 до 46 лет - не привиты против коронавирусной инфекции.

Один из заболевших в ориентировочные сроки заражения находился за пределами республики - в Египте.

Также установлено, что одна из заболевших в ноябре 2020 года уже перенесла коронавирусную инфекцию, что свидетельствует о повторном случае заболевания.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно проводятся молекулярно-эпидемиологические исследования вируса SARS-CoV-2, результаты которого позволяют контролировать завоз и распространение генетических вариантов вируса SARS-CoV-2, а также отслеживать мутации в геноме вируса.

Результаты секвенирования образцов позволили выявить набор мутаций в геноме виурса, характерных для варианта омикрон.

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, отличающийся от прежних большим числом мутаций: в его геноме насчитывается пять десятков мутаций, каждая из которых может повлиять на набор производимых белков и свойства вируса.

СПРАВОЧНО: новый вариант вируса был впервые выявлен в Ботсване и Южно-Африканской Республике 24 ноября 2021 года. Он получил обозначение B.1.1.529 и название омикрон. Омикрон распространяется в 2-3 раза быстрее, чем вариант дельта и, по данным ВОЗ, может снижать эффективность вакцин. Тем не менее, по имеющимся данным, переносится легче, чем дельта вариант. На 24 декабря 2021 года омикрон-штамм зарегистрирован в 110 странах мира.

С учетом быстрого распространения омикрон-штамма в странах Европы, США и других - Минздрав Беларуси приглашает граждан на вакцинацию!