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Минздрав уточнил перечень спиртосодержащих лекарств, которые нельзя продавать с 21.00 до 8.00

mogilevnews 51 0

Минздрав уточнил перечень спиртосодержащих лекарств, которые нельзя продавать с 21.00 до 8.00

Минздрав уточнил перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, которые аптекам нельзя продавать с 21.00 до 8.00. Это предусмотрено постановлением министерства от 23 февраля 2021 года №14, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В перечне 21 позиция. Это экстракт для приема внутрь и местного применения "Диаротокан", настойки "Диаротокан-плюс", "Трикардин", женьшеня, аралии, календулы, пиона, пустырника, эхинацеи пурпурной, экстракт "Элеутерококк", успокоительные и сердечные капли. В перечень также вошли гликозиды боярышника, "Диагиперон", муравьиный спирт, "Барбовал", корень валерианы, "Корвалдин", "Рамевал", "Седанол", а также "Корвалол" / "КорвалолБелмед" / "Корвалол-Фарма" / "Корвалол-Фармстандарт".

Постановление вносит изменения в Надлежащую аптечную практику, утвержденную постановлением Минздрава от 27 декабря 2006 года №120.

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