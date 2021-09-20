Минздрав России уточнил число погибших при стрельбе в университете в Перми
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В результате стрельбы в Пермском госуниверситете погибли шесть человек, уточнил Минздрав. Ранее Следственный комитет сообщал о восьми жертвах нападения
В результате стрельбы в госуниверситете Перми погибли шесть человек, сообщается на сайте Минздрава.
По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, медицинская помощь оказывается 24 пострадавшим, из них 19 получили огнестрельные ранения.
Ранее Следственный комитет сообщил о восьми погибших.
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