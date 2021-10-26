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COVID-19

Минздрав: темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Беларуси понемногу снижаются

belta.by 71 0

Минздрав: темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Беларуси понемногу снижаются

Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Беларуси понемногу снижаются, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В последнюю неделю регистрируется незначительная тенденция по снижению госпитализаций пациентов в стационары. На несколько человек в сутки снижается количество пациентов, находящихся на ИВЛ", - отметили в пресс-службе.

В некоторых областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить часть отделений из ковидного режима. В связи с этим на сайте Минздрава размещена актуализированная информация о стационарах, перепрофилированных для пациентов с COVID-19.

В пресс-службе добавили, что все РНПЦ в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь.

В Минздраве напомнили: коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Единственным действенным методом предупреждения заболевания и его тяжелого течения является вакцинация. В Беларуси привиться можно практически во всех поликлиниках страны, больницах, торговых центрах и даже в метро.

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