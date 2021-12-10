Минздрав сообщил о параллельном распространении в Беларуси коронавируса и гриппа
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Минздрав Беларуси сообщил о регистрации в стране параллельного распространения коронавируса COVID-19 и гриппа.
Дозорное эпидемиологическое слежение за ОРИ и гриппом показало тенденцию роста заболеваемости как в регионах, так и по стране в целом. Наибольший прирост — в Минске, Витебской и Могилевской областях. При этом более 63 % заболевших — дети. На сегодняшний день речь идет о циркулировании респираторных вирусов негриппозной этиологи. Также (в отличие от прошлого года) выделяются вирусы гриппа типа А и В. В стране зарегистрирован случай групповой заболеваемости гриппом H3N2 в детском коллективе.
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