Минздрав сообщил о параллельном распространении в Беларуси коронавируса и гриппа

Минздрав Беларуси сообщил о регистрации в стране параллельного распространения коронавируса COVID-19 и гриппа.

Дозорное эпидемиологическое слежение за ОРИ и гриппом показало тенденцию роста заболеваемости как в регионах, так и по стране в целом. Наибольший прирост — в Минске, Витебской и Могилевской областях. При этом более 63 % заболевших — дети. На сегодняшний день речь идет о циркулировании респираторных вирусов негриппозной этиологи. Также (в отличие от прошлого года) выделяются вирусы гриппа типа А и В. В стране зарегистрирован случай групповой заболеваемости гриппом H3N2 в детском коллективе.

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