Минздрав: согреваться в горячей ванне после отморожения не следует

После оказания первой медицинской помощи человеку, пострадавшему от отморожения, следует обратиться в больницу. Позднее обращение в лечебное учреждение, особенно при тяжелом отморожении, грозит весьма опасными осложнениями, сообщили в пресс-службе Минздрава.

При этом в Минздраве обратили внимание, что ни в коем случае не следует согреваться в горячей ванне, так как быстрое согревание в горячей воде приведет только к усугублению состояния. После такого активного согревания помочь восстановить кровоток в пострадавших участках тела будет невозможно.

Не стоит использовать для растирания снег. Его кристаллы легко травмируют кожу, уже поврежденную при замерзании, увлажняют, снижают температуру. Что касается бытующего представления о необходимости растирания спиртом, водкой, то это ошибочное мнение: спирт и водка вызывают увлажнение и охлаждение тканей.

У населения бытует представление, что есть мази, предупреждающие отморожения, в частности, таким считают гусиный жир. Сразу надо сказать, что все эти средства не эффективны. Их использование вызывает беспечность, провоцирует неоправданное пренебрежение другими простыми, надежными мерами профилактики отморожений.

В Минздраве также напомнили, что алкогольное опьянение - самый частый, способствующий отморожению, фактор. Алкоголь дает ощущение разогревания на 15-20 минут, затем происходит чрезвычайно быстрое переохлаждение организма. "Если в зимнее время повстречаете лежащего на улице человека, побеспокойтесь, чтобы его забрали немедленно в помещение, иначе он может остаться без ног и рук, а то и вовсе эта ночевка может оказаться последней в его жизни", - отметили в пресс-службе.