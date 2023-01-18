Минздрав: случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса «кракен» в Беларуси пока нет

Случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса "кракен" в Беларуси пока нет, сообщает пресс-служба Минздрава.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава проводят постоянный молекулярно-генетический скрининг вариантов вируса SARS-CoV-2, чтобы контролировать появление новых вариантов, циркулирующих в стране. Особенное внимание - выявлению геновариантов, которые вызывают беспокойство мировой системы здравоохранения (ВОЗ).

Впрочем, отметили в Минздраве, появление новых генетических линий SARS-CoV-2, несущих мутации в составе вариабельных участков генома вируса, является естественным процессом эволюции вируса.

В мире продолжается циркуляция сублиний варианта омикрон. Под особым вниманием новый вариант XBB.1.5, который получил название "кракен". Не исключается вероятность того, что этот вариант появился в результате заражения одного человека двумя разными линиями омикрона. Генетически XBB.1.5 подобен другим субвариантам омикрона, однако обладает улучшенной способностью связываться с клетками человека и инфицировать их.

Впервые вариант ХВВ.1.5 был выявлен в октябре 2022 года в США и является доминирующим штаммом на территории Соединенных Штатов. Также новый вариант обнаружен как минимум в 35 других странах.

ВОЗ подтвердила, что с точки зрения роста и распространения у варианта XBB.1.5 больше перспектив, чем у остальных вариантов вируса, известных ученым до сих пор. В то же время ВОЗ подчеркивает: нет оснований считать этот подвариант более серьезным или вредоносным.

В Минздраве также отметили, что в Беларуси в последние недели снижается заболеваемость населения гриппом и ОРИ. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа - более 80%. Основные из них - вирус гриппа А(H1N1)pdm09, вирус гриппа B и А(H3N2). Большинство случаев гриппа (92%) выявляется у амбулаторно-поликлинических пациентов.

Среди других респираторных инфекций негриппозной этиологии циркулируют РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.