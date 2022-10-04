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Минздрав скорректировал максимальные предельные цены на некоторые лекарства

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Минздрав скорректировал максимальные предельные цены на некоторые лекарства

 Министерство здравоохранения скорректировало предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства. Это регламентируется постановлением Минздрава №98 от 15 сентября 2022 года, официально опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документам ведомство повысило стоимость препаратов некоторых производителей. К примеру, предельная максимальная отпускная цена на лоперамид Борисовского завода медицинских препаратов увеличилась с Br0,56 до Br0,68 за упаковку. Цена фолиевой кислоты (в упаковке 50 таблеток по 1 мг ) стала выше и теперь составляет Br0,58 вместо Br0,52. Максимальная отпускная цена на бронхолитическое средство аминофиллин от этого же производителя выросла до Br0,64 за упаковку в 30 таблеток по 150 мг, а также до Br2,47 за упаковку ампул. Помимо этого, стали выше цены на упаковку лоратадина из 10 таблеток борисовского производства - теперь они стоят Br0,47, а сироп - Br3,40.

Повысилась стоимость 70%-ного этанола производства Бобруйского завода биотехнологий. Помимо этого, стали выше цены на морфин, фентанил, фенобарбитал, изготовленные на предприятии "Белмедпрепараты".

Увеличены отпускные цены на пирантел от ООО "Фармтехнология", а также амикацин и галоперидол от ОАО "Ферейн". Также в постановлении излагаются новые цены на препараты от Несвижского завода медицинских препаратов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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