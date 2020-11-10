Минздрав дополнил санитарные требования по борьбе с COVID-19

Постановлением от 30.10.2020 № 92 Минздрав Республики Беларусь дополнил санитарные требования по борьбе с COVID-19.

Теперь практически везде в общественных пространствах обязательны СИЗ, социальная дистанция, обработка рук антисептиком как для работников, так и для посетителей.

В соответствии с 41.1. в государственных органах, иных организациях, индивидуальными предпринимателями:

обеспечение недопущения в коллектив лиц с симптомами респираторной инфекции, не исключающей инфекцию COVID-19, и своевременного отстранения от работы (учебы) лиц с симптомами респираторных заболеваний, не исключающих инфекцию COVID-19;

обеспечение ежедневной влажной уборки помещений, включая санитарно-бытовые, мест общего пользования, салонов всех видов общественных транспортных средств, контактных поверхностей, предметов, используемых широким кругом лиц (игрушки, столовая посуда и приборы, подносы и другое) с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов и разрешенных к применению для этих целей – в соответствии с инструкциями по применению средств;

обеспечение условий для соблюдения социальной дистанции между работниками (членами коллективов) и посетителями (клиентами или другими лицами); размещение в общедоступных местах (на информационных стендах, табло и (или) иным способом) наглядной информации по профилактике инфекции COVID-19;

организация работы (образовательного процесса) по специально разработанным расписаниям (графикам) (разделение времени начала и окончания рабочего дня, установление регламентированных перерывов в течение рабочего дня и другое);

обеспечение условий для соблюдения гигиены рук работниками и посетителями (клиентами и другими лицами) с использованием дезинфицирующих средств для обработки рук или антисептических средств для кожи рук, в том числе с помощью установленных дозаторов – в соответствии с инструкциями по применению;

обеспечение исправности вентиляционных систем, фрамуг, форточек и иных устройств для проветривания помещений;

исключение проведения рекламных и иных акций, в том числе с демонстрацией рекламируемых товаров, дегустаций, проведение которых ограничено помещением и коротким промежутком времени;

обеспечение руководителями объектов, организаций контроля за использованием средств защиты органов дыхания работниками, физическими лицами при посещении объектов, организаций при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции (1–1,5 метра).

Бобруйский городской исполнительный комитет