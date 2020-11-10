Минздрав дополнил санитарные требования по борьбе с COVID-19

Постановлением от 30.10.2020 № 92 Минздрав Республики Беларусь дополнил санитарные требования по борьбе с COVID-19.
Теперь практически везде в общественных пространствах обязательны СИЗ, социальная дистанция, обработка рук антисептиком как для работников, так и для посетителей.
В соответствии с 41.1. в государственных органах, иных организациях, индивидуальными предпринимателями:
обеспечение недопущения в коллектив лиц с симптомами респираторной инфекции, не исключающей инфекцию COVID-19, и своевременного отстранения от работы (учебы) лиц с симптомами респираторных заболеваний, не исключающих инфекцию COVID-19;
обеспечение ежедневной влажной уборки помещений, включая санитарно-бытовые, мест общего пользования, салонов всех видов общественных транспортных средств, контактных поверхностей, предметов, используемых широким кругом лиц (игрушки, столовая посуда и приборы, подносы и другое) с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов и разрешенных к применению для этих целей – в соответствии с инструкциями по применению средств;
обеспечение условий для соблюдения социальной дистанции между работниками (членами коллективов) и посетителями (клиентами или другими лицами); размещение в общедоступных местах (на информационных стендах, табло и (или) иным способом) наглядной информации по профилактике инфекции COVID-19;
организация работы (образовательного процесса) по специально разработанным расписаниям (графикам) (разделение времени начала и окончания рабочего дня, установление регламентированных перерывов в течение рабочего дня и другое);
обеспечение условий для соблюдения гигиены рук работниками и посетителями (клиентами и другими лицами) с использованием дезинфицирующих средств для обработки рук или антисептических средств для кожи рук, в том числе с помощью установленных дозаторов – в соответствии с инструкциями по применению;
обеспечение исправности вентиляционных систем, фрамуг, форточек и иных устройств для проветривания помещений;
исключение проведения рекламных и иных акций, в том числе с демонстрацией рекламируемых товаров, дегустаций, проведение которых ограничено помещением и коротким промежутком времени;
обеспечение руководителями объектов, организаций контроля за использованием средств защиты органов дыхания работниками, физическими лицами при посещении объектов, организаций при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции (1–1,5 метра).