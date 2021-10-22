Минздрав рекомендует использовать маски при посещении объектов и организаций

Министерство здравоохранения рекомендует гражданам использовать средства защиты органов дыхания при посещении объектов и организаций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С 22 октября вступило в силу постановление Минздрава №111 от 20 октября 2021 года, которое систематизирует требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 на территории Беларуси.

В частности, отменена административная ответственность к физическим лицам за неиспользование средств защиты органов дыхания на объектах всех форм собственности и в общественном транспорте. "Вместе с тем в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации Министерство здравоохранения рекомендует гражданам использовать средства защиты органов дыхания при посещении объектов и организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в постановлении актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев инфекции COVID-19. Речь идет о том, что руководители организаций должны принимать меры, необходимые для обеспечения контроля за использованием средств защиты органов дыхания работниками, физлицами при посещении объектов и организаций при отсутствии возможности соблюдения социальной дистанции (1-1,5 м). Больничным организациям здравоохранения следует разработать планы организации работы в режиме, который обеспечивает соблюдение условий инфекционного стационара. В амбулаторно-поликлинических и больничных организациях должны быть схемы зонирования с соблюдением логистики перемещения пациентов и работников.