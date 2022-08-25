Минздрав рекомендовал белорусам вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий омикрон-ниндзя

Новый штамм коронавируса распространяется быстрее, но вакцинация может предотвратить тяжелые последствия заболевания, заявила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

«Протекает омикрон-ниндзя так же, как и другие штаммы омикрона, в более легкой форме. Ниндзя сейчас в основном распространяется в США и Европе, и по тем данным, которые у них есть, он в легкой и средней степени тяжести», – рассказала инна Карабан.

По ее словам, противоковидные вакцины, которые используются в Беларуси, эффективны и против нового штамма. «Потому что в любом случае у нас есть иммунный ответ, у нас есть клетки памяти, и наш организм должен прореагировать на это. Конечно, вирусы, штаммы новые могут ускользать от иммунного ответа, но вместе с тем считается, что ответ произойдет хотя бы в какой-то степени. Поэтому рекомендуем сейчас проводить бустерную вакцинацию для того, чтобы предотвратить развитие тяжелых осложнений после заболевания», – подчеркнула представитель Минздрава.

В настоящее время в Беларуси можно привиться российской вакциной «Спутник» и китайской – «Синофарм». Минздрав отмечает небольшое увеличение количества заболевших коронавирусом. Вместе с тем Карабан заметила, что «коронавирус становится ближе к сезонному». «Ожидаем как и грипп, но только он будет чуть раньше, чем грипп», – добавила она.

Инна Александровна подчеркнула, что в Беларуси уже готовы планы реагирования на случай значительного роста заболеваемости коронавирусом. «Как только будет увеличиваться количество заболевших и тех, кому требуется госпитализация, естественно, планы будут приниматься в жизнь и будут развертываться новые койки», – сказала специалист.