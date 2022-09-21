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Здоровье

Минздрав разрешил школьникам и студентам отсутствовать на занятиях по болезни без предоставления справки

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Минздрав разрешил школьникам и студентам отсутствовать на занятиях по болезни без предоставления справки

Такое решение действует на период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

В случае отсутствия обучающихся на занятиях (в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, колледжах, университетах и т.д.) в течение пяти дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется.

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