Минздрав разрешил школьникам и студентам отсутствовать на занятиях по болезни без предоставления справки
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Такое решение действует на период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.
В случае отсутствия обучающихся на занятиях (в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, колледжах, университетах и т.д.) в течение пяти дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется.
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