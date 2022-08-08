Минздрав разрешил прививать от коронавируса детей с пяти лет

Министерство здравоохранения приняло решение расширить возрастной контингент: с этой недели начнется вакцинация от коронавируса детей с 5 лет. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

"Из новшеств этой прививочной кампании: специалисты разрешили расширить возрастной контингент. Если раньше прививали детей от 12 лет, то с этой недели можно прививать от 5 лет. Вакцина для них - китайская Vero Cell. Она же в основном предназначена для беременных. В Китае этой вакциной прививают с 3 лет, мы пока что разрешили с 5 лет", - сказал Александр Тарасенко.

Для остального населения рекомендованы вакцины "Спутник V" или "Спутник Лайт" в зависимости от их наличия в регионах. "Министерство здравоохранения делает акцент на ревакцинации. Охват первичной вакцинацией составляет 70% населения. Если говорить о бустеризации, то люди активно ее проходят, 27% от числа полностью привитых у нас уже бустеризировано. Мы рекомендуем делать бустер в августе-сентябре, пока нет подъема заболеваемости", - отметил главный госсанврач.

Рост заболеваемости ковидом в Беларуси ожидается в сентябре. По словам специалистов, пока ожидания подтверждаются. "Ожидаем, с учетом иммунной прослойки населения, что новая волна будет не такой интенсивной, как предыдущие. Надеемся, что заболеваемость будет протекать преимущественно в легкой форме и лечение понадобится только амбулаторное. На сегодняшний момент у нас, как и у соседей, циркулирует в основном (90%) омикрон-штамм - подвиды ВА.4 и ВА.5. Еще около 10% приходится на стелс-омикрон", - констатировал Александр Тарасенко.