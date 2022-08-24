Минздрав рассказал о размерах стимулирующих выплат всем медикам страны

В июне из-за стабилизации ситуации с коронавирусом и переходом поликлиник и больниц на обычный режим работы "ковидные" надбавки для медиков отменили. Однако указом Президента введены новые стимулирующие выплаты всем медработникам страны, сумма которых зависит от сложности и интенсивности работы специалиста.



Например, надбавка за работу в сфере здравоохранения в зависимости от квалификационной категории составила:

♦ врачу общей практики, врачу выездной бригады скорой медицинской помощи 445,10 - 541,49 руб.;

♦ врачу терапевтического, педиатрического, хирургического профиля стационара 280,25 - 340,94 руб.;

♦ врачу лабораторной, лучевой, ультразвуковой, функциональной диагностики, врачу-эпидемиологу, гигиенисту 262,40 - 319,52 руб.

Заработная плата медиков, получавших "ковидные" надбавки (при постоянной работе за полный месяц), уменьшилась по сравнению с "ковидным" периодом, но увеличилась по сравнению с "доковидным".

Так, например, заработная плата на ставку:

♦ врача общей практики поликлиники в "доковидный" период составляла расчетно 1300 руб., в "ковидный" период – 2300 руб. (надбавка 1000 руб.), с 1 июля 2022 г. – 1800 руб. (надбавка 500 руб.);

♦ врач анестезиолог-реаниматолог стационара в "доковидный" период на ставку зарабатывал расчетно 1500 руб., в "ковидной" реанимации – 4500 руб. ("ковидная" надбавка 3000 руб.), с 1 июля 2022 г. – 2200 руб. (надбавка 700 руб.);

♦ медицинская сестра стационарного отделения в "доковидный" период на ставку зарабатывала расчетно 800 руб., работая в "ковидном" стационаре – 2100 руб. ("ковидная" надбавка 1300 руб.), с 1 июля 2022 г. – 890 руб. (надбавка 90 руб.).

по материалам СБ