Минздрав рассказал о признаках отморожения

В метеоклиматических условиях Беларуси большинство случаев холодовых травм приходится на январь и февраль, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Медики обращают внимание, что из-за воздействия низкой температуры может наблюдаться местная и общая холодовая травма. При отморожениях, в зависимости от глубины холодового воздействия, могут развиваться нарушения - от самых легких, проходящих, обусловленных спазмом сосудов, до самых тяжелых, которые сопровождаются тотальным некрозом, включая кости. Признаком спазма сосудов, достигшего опасной степени, является потеря чувствительности и "побеление" кожи.

Есть четыре степени отморожения. При первой после согревания на этом участке развивается отек, кожа становится синюшной. При второй степени на коже появляются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью. В случае третьей, некротической, степени образующиеся на коже пузыри уже содержат кровянистую жидкость, а через несколько суток на их месте образуются участки омертвения, которые затем отторгаются, после чего образуются рубцы. При наступлении четвертой степени поражается не только кожа, но и мягкие ткани и даже кость, омертвевшие ткани постепенно отторгаются, заживление происходит в течение многих недель и даже месяцев.

Отморожению чаще всего подвергаются выступающие части тела - пальцы ног (90%) и рук, нос, ушные раковины, мужские гениталии. На начальных стадиях наблюдается лишь побледнение кожи, потеря чувствительности. При глубоких отморожениях пораженный участок тела имеет характерный вид: кожа холодна на ощупь, не чувствительна, бледна, конечность производит впечатление окаменевшей.

Важно различать боли во время отморожения и после согревания, обратили внимание в Минздраве. Первые могут или отсутствовать, или оставаться незамеченными. Боли после согревания, появляющиеся после того, как белый цвет кожи сменяется синюшным, наблюдается у всех без исключения больных. Если болевая чувствительность кожи при покалывании не восстанавливается в течение суток, значит, это отморожение 3-й, а то и 4-й степени.

Что касается ознобления, то это фактически хроническое отморожение 1-й степени. Оно возникает при постоянном, хотя и несильном охлаждении: при работе на улице в холодную сырую погоду или в сырых помещениях, при ношении тесной неутепленной обуви. Часто встречается у рыбаков. Оно дает о себе знать даже через многие годы, как только человек попадает в холод. У страдающего озноблением на коже кистей, стоп, ушных раковин, реже на носу и щеках, появляются красновато-синюшные или багровые пятна, кожа припухает, становится напряженной, холодной на ощупь, шелушится, при этом больной чувствует зуд, жжение, боли, особенно при быстром согревании.

Следует помнить, что отмороженные участки тела особенно чувствительны к холоду, поэтому в дальнейшем их нужно тщательно оберегать от переохлаждения.

Отморожения, хроническая холодовая травма, даже если закончились благоприятным исходом, имеют очень неприятные последствия, провоцируя наравне с курением отдаленные нарушения сосудистой системы пораженных конечностей, способствуют развитию эндартериитов.