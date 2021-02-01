Минздрав расширит плановую помощь в поликлиниках и активизирует вакцинацию от COVID-19. Такие задачи поставил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на рабочем совещании по вопросам COVID-19.

На совещании принято решение о дальнейшем перепрофилировании больниц, а также расширении плановой помощи, в том числе в поликлиниках. Санитарной службе дано указание усилить контроль режима соблюдения красных зон и условий пребывания в них людей.

Будут усилены меры, касающиеся соблюдения принципов социального дистанцирования, в том числе в местах массового пребывания людей, в коллективах, местах торговли, общепита. "Продолжится массированный эпидемический дозорный мониторинг для отслеживания штаммов", - проинформировала пресс-служба.

Дмитрий Пиневич также поставил задачу интенсифицировать прививочный процесс против коронавируса и актуализировать сетевые графики поставок лекарств.

В Минздраве, ссылаясь на данные мониторинга, добавили, что учреждения обеспечены лекарствами для оказания медпомощи и средствами индивидуальной защиты. Созданный запас СИЗов позволяет обеспечить работу организаций здравоохранения в среднем в течение более чем 2 месяцев. Специалисты проводят работу по дальнейшему приобретению необходимого высокотехнологичного медоборудования, лекарственных средств и т.д.