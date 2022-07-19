Минздрав: при каких заболеваниях выпускники 9-х классов освобождаются от итоговых испытаний?

Постановлением Министерства здравоохранения от 3 июня 2022 г. № 51 определен перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от итоговых испытаний по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования.

В перечень вошли туберкулез, вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек, хронический вирусный гепатит, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), коронавирусная инфекция неуточненная, нарушения свертываемости крови, психические расстройства и расстройства поведения и др.

Ведомственное постановление от 27 мая 2011 г. № 45 «Об установлении перечня заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов» со всеми изменениями признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.

Pravo.by