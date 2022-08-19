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Здоровье

Минздрав определил заболевания, которые освобождают школьников от изучения отдельных предметов

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Минздрав определил заболевания, которые освобождают школьников от изучения отдельных предметов

В Беларуси определен перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от отдельных учебных предметов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Перечень определен постановлением Минздрава №76 от 26 июля 2022 года. "Данный документ впервые нормативно определяет перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от изучения отдельных учебных предметов", - говорится в сообщении.

Речь о трудовом обучении, в частности об освоении работ, связанных с использованием механического оборудования: токарных, сверлильных, токарно-винторезных и других станков. Также школьников могут освободить от допризывной и медицинской подготовки. Это касается освоения практических навыков, связанных с повышенной физической нагрузкой, при прохождении военно-полевого сбора.

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