Минздрав обновил безрецептурный перечень лекарств

Перечень лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача, издан в новой редакции. Соответствующее постановление Минздрава от 8 ноября 2021 года №120 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Перечень дополняется лекарственными препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, носа и глаз, глаукомы, некоторыми противомикробными лекарственными препаратами, гормональными препаратами.

Как пояснили в Минздраве, это связано с тем, что указанные лекарственные препараты наиболее часто применяются у пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями. Эта категория граждан входит в группу риска, поскольку наиболее восприимчива к заражению COVID-19 и наиболее тяжело переносит данное заболевание.

Также перечень дополняется лекарственными препаратами, которые зарегистрированы в Министерстве здравоохранения с начала 2021 года с порядком реализации "без рецепта врача". Лекарственные препараты, регистрационные удостоверения на которые истекли и которых больше нет в продаже, из перечня исключены.